Palmeiras - la maglia più bella secondo i lettori di Marca; tre italiane nella Top 10 : Risultato a sorpresa nel sondaggio proposto da Marca agli appassionati di calcio spagnoli. Il noto quotidiano ha selezionato 28 maglie di altrettante squadre da tutto il mondo, chiedendo ai propri appassionati lettori di votare la più bella. A vincere non è stata, come previsto, una casacca della Liga, ma quella di un celebre club brasiliano. La più votata dai lettori della testata iberica è quella del Palmeiras con oltre 43mila preferenze. In ...