Palmeiras | la maglia più bella secondo i lettori di Marca; tre italiane nella Top

Blastingnews

: #Spagna, è del Palmeiras la maglia più bella del mondo. La Juventus è quinta - fanpage : #Spagna, è del Palmeiras la maglia più bella del mondo. La Juventus è quinta - soueuph : RT @fanpage: #Spagna, è del Palmeiras la maglia più bella del mondo. La Juventus è quinta - SEP_Bessa : RT @fanpage: #Spagna, è del Palmeiras la maglia più bella del mondo. La Juventus è quinta -

(Di martedì 21 agosto 2018) Risultato a sorpresa nel sondaggio proposto daagli appassionati di calcio spagnoli. Il noto quotidiano ha selezionato 28 maglie di altrettante squadre da tutto il mondo, chiedendo ai propri appassionatidi votare la più. A vincere non è stata, come previsto, una casacca della Liga, ma quella di un celebre club brasiliano. La più votata daidella testata iberica è quella delcon oltre 43mila preferenze. In questo trionfo c'è un pò di Italia perchè il 'Verdao', così come viene chiamata dai propri tifosi la formazione paulista primatista di vittorie 9 nel massimo campionato brasiliano, è stato fondato nel 1914 da immigrati italiani con il nome di Palestra Italia. Il nome del club venne cambiato nel 1942, dopo che il Brasile entrò in guerra al fianco degli Alleati contro Italia, Germania e Giappone. Tornando alla classifica di, il ...