Pallavolo – Ufficiale il roster del Club Italia CRAI Maschile 2018-2019

(Di martedì 21 agosto 2018) Ritorna in Serie A2 la squadradel, ilIlè pronto a fare il suo ritorno in Serie A2: dopo l’esperienza delle ultime tre stagioni, il team della Federazionena, che riunisce i migliori giovani talenti del volley nazionale, calcherà nuovamente i campi della serie cadetta. Ilè espressione del progetto tecnico della FIPAV, nato nel 2008, che nel corso degli anni ha permesso ad alcuni dei giocatori più talentuosi del panorama nazionale di trovare spazio e continuità di gioco. Come nella passata stagione la giovane squadra federale, guidata da Monica Cresta, disputerà le gare interne di campionato al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Ilsarà composto da 15 giocatori. Palleggiatori: Nicola Salsi (1997) (Modena Punto Zero), Nicola Zonta ...