Palermo | spara e uccide vicino poi si barrica in casa

Palermo - spara e uccide un vicino di casa Ora è barricato nel suo appartamento : Un uomo di 43 anni, Cosimo D’Aleo, è stato ucciso a colpi di pistola, nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo

Palermo : spara e ferisce ex moglie - suicida pensionato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Si è suicidato l’uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all’ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal tetto della sua abitazione. Un volo che non gli ha lasciato scampo. A fare la macabra scoperta ieri sera è stato il fratello ...

Palermo - spara col fucile e colpisce la moglie : arrestato : Un uomo di Marineo in provincia di Palermo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ha sparato col fucile e colpito la moglie.

Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - Al culmine di una lite ha sparato all'ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d'