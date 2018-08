Palermo | botte e insulti a 5 migranti minorenni | identificati 3 aggressori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) Sono stati individuati almena trech nella notte di Ferragosto hanno picchiato cinque, ospiti nel centro di accoglienza Mediterranea di Partinico, in provincia di. Arrivano a una svolta le indagini dei carabinieri che sono risaliti ai responsabili grazie alle immagini girate da alcune videocamere di sorveglianza della zona. A essere videoregistrato è stato una parte della lite e l’inseguimento finale. Gli inquirenti stanno valutando la posizione dei presuntiper accertare tra l’altro la sussistenza dell’aggravante dell’odio razziale. Gli investigatori, in questi giorni, hanno sentito almeno una decina di persone. È solo l’ultimo caso simile. In Sicilia, infatti, negli ultimi due mesi sono stati registrati altri cinquanta eventi di violenza a sfondo razziale. I cinqueaggrediti avevano partecipato ad una festa ...