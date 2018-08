Outlaw King Chris Pine imbraccia scudo e spadone per Netflix

gqitalia

(Di martedì 21 agosto 2018)lascia momentaneamente la divisa spaziale di James T. Kirk della saga di Star Trek, per indossare abiti e armature medioevali. È lui infatti il protagonista di, nuovo film targatofirmato da David Mackenzie (che aveva già diretto l’attore in Hell or High Water). Al centro la vera storia (purtroppo sconosciuta ai più) di Robert The Bruce ovvero Roberto I di Scozia, che fu uno dei più grandi regnanti scozzesi oltre che uno dei guerrieri più famosi della sua epoca (visse tra il 1306 e il 1329). Nel film si narra un anno della sua vita, durante la quale passò da nobile sconfitto a re riluttante, fino ad eroe fuorilegge. Il tutto durante l’occupazione della sua terra da parte di Edoardo I d’Inghilterra e della sua potente armata, contro cui decise di combattere con coraggio e determinazione insieme a un appassionato gruppo di seguaci. Il ...