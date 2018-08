Ostia-Fiumicino | corrosione e degrado | chiuso il ponte per accertamenti strutturali I

Fiumicino-Ostia - chiuso il ponte della Scafa : i pendolari protestano - : La chiusura temporanea decisa senza preavviso per effettuare accertamenti strutturali per "criticità diffuse". Il ponte è un collegamento importante per cittadini e pendolari diretti verso il litorale ...

Roma - chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : non è sicuro : Il ponte non è sicuro, si chiude. La decisione presa ieri pomeriggio riguarda un’arteria trafficatissima a un passo da Roma ovvero il ponte della Scafa che collega Fiumicino a Ostia. Un enorme disagio per le migliaia di automobilisti che ogni giorno utilizzano questa arteria per raggiungere l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dal litorale Romano. --Ma la sicurezza ha la precedenza. Già due mesi fa per qualche giorno i limiti di velocità ...

