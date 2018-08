“Ospite indesiderato” Enrico Ruggeri rompe il silenzio | qual è la malattia che lo

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018)fa preoccupare i suoi fan dopo le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Lo scorso ferragosto ha annullato tutti gli appuntamenti in programma per le prossime settimane: nel calendario dic’erano ancora in programma tredici appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne quello di Biasca del prossimo 31 agosto, nella Confederazione Elvetica), sia coi Decibel che come solista (anche in acustico), in tutta Italia e in Canton Ticino, Svizzera. Giorno 14, su Twitter,ha scritto: “Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. – ha cinguettato il leader della band – Adesso motivi di salute mi rendono impossibile proseguire. Spero di riprendermi presto, un abbraccio dispiaciuto e preoccupato”. Dopo l’annuncio ditanta la solidarietà mostrata dai fan e anche dai colleghi che ...