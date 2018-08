Opel GT X Experimental - Elettrica | autonoma e minimalista

quattroruote

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ispirata dal passato ma proiettata verso il futuro. LaGT Xtraduce in realtà i concetti alla base del piano industriale Pace!, del quale è il primo vero risultato tangibile. Linee semplici ma ben studiate, dettagli ricercati e richiami alla storia del marchio si abbinano alla massima espressione della tecnologia di Rüsselsheim: la Suv, infatti, dispone di un sistema di guida assistita di Livello 3.wireless. In 4.063 millimetri la GT Xracchiude quattro sedili, cinque porte e un powertrain full electric con batteria agli ioni di litio da 50 kWh ricaricabile senza fili. La nuova concept, inoltre, mette a frutto lesperienza derivata dallo sviluppo dei prototipi del passato, traendo ispirazione dalla Monza del 2013 per quanto riguarda la leggerezza e le soluzioni strutturali, dalla GT Concept del 2016 per lefficienza , la purezza del ...