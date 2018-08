OPA Vittoria Assicurazioni | adesioni oltre il 42%

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni superiori al 39% : Teleborsa, - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS, volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni superiori al 34% : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS, volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 10 agosto, ...

VIDEO Margherita Panziera Campionessa d’EurOPA! Vittoria pazzesca sui 200 dorso - la gara dell’azzurra : Margherita Panziera è la nuova Campionessa d’Europa dei 200 dorso. La veneta ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara dominata in lungo e in largo che l’ha portata anche a realizzare il decimo tempo al mondo della storia. Un vero e proprio show dell’azzurra che ha entusiasmato i presenti e che ha mandato l’Italia in visibilio. Di seguito il VIDEO della Vittoria di Margherita Panziera agli Europei 2018 ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni superiori al 33% : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto e scambio , OPAS , volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 6 agosto, ...

VIDEO Ciclismo su pista - Italia Campione d’EurOPA! La vittoria dell’inseguimento maschile : sconfitta la Gran Bretagna in casa : Magica Italia al Velodromo di Glasgow. Il mitico quartetto dell’inseguimento maschile si è laureato Campione d’Europa grazie a una prestazione stellare e commovente: Elia Viviani e compagni hanno sconfitto la Gran Bretagna padrona di casa in una finale stellare e indimenticabile. Di seguito il VIDEO della vittoria dell’Italia agli Europei 2018 di Ciclismo su pista. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Ginnastica - Italia Campionessa d’EurOPA! Gli esercizi delle juniores : la vittoria di Villa e compagne : L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa juniores trionfando nella gara a squadre riservata alle under 16. Tripudio azzurro a Glasgow dove Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici hanno surclassato Russia e Gran Bretagna. Di seguito i VIDEO delle ragazze di Enrico Casella. GIORGIA Villa: ASIA D’AMATO: ALICE D’AMATO: ELISA ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni al 2 agosto 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS, volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 2 agosto, ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni superiori al 13% : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto e scambio , OPAS , volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 1° agosto, ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni al 31 luglio 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS, volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 31 luglio, ...

