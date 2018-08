Omicidio in via Sferracavallo | sparatoria in strada | ucciso un uomo

Roberto Straccia - non fu Omicidio : la Cassazione archivia l'inchiesta : Il caso della morte di Roberto Straccia è chiuso: non fu omicidio e non ci sono elementi per riaprire l'indagine già più volte archiviata. A scrivere la parola fine è la Cassazione, che ha respinto il ...

Tentato Omicidio in via Carducci - il Riesame conferma il carcere per Polito : incastrato dalle telecamere : BRINDISI - Il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per Gianluca Polito, 44 anni, di Brindisi, con l'accusa di aver Tentato di uccidere il cognato, invalido, Teodoro Capasa, 60 anni, ...

Confessa l'Omicidio della moglie via WhatsApp al figlio : 'Ho ucciso la mamma' : La confessione dell' omicidio della moglie arriva via WhatsApp prima ancora che negli interrogatori in caserma prima ed in carcere: 'Teresa già morta. Teresa già morta. Tagli. Casa morte', i messaggi ...

Eleonora - 18 anni - rifiutò la chemio : genitori rinviati a giudizio per Omicidio colposo : Dovranno affrontare il processo i genitori di Eleonora Bottaro, la diciottenne padovana di Bagnoli malata di leucemia morta il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia. Lino Bottaro e Rita ...

Eleonora - 18 anni - rifiutò la chemio : genitori rinviati a giudizio per Omicidio colposo : I due genitori, seguaci del controverso metodo del medico tedesco Rike Geerd Hamer, che rifiuta la scienza ufficiale, erano stati anche privati della patria potestà dopo aver firmato le dimissioni ...

Eleonora - 18 anni - rifiutò la chemio : genitori rinviati a giudizio per Omicidio colposo : Dovranno affrontare il processo i genitori di Eleonora Bottaro, la diciottenne padovana di Bagnoli malata di leucemia morta il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato la chemioterapia. Lino Bottaro e Rita ...

Eleonora rifiutò la chemio - genitori rinviati a giudizio per Omicidio colposo : I due genitori, seguaci del controverso metodo del medico tedesco Rike Geerd Hamer, che rifiuta la scienza ufficiale, erano stati anche privati della patria potestà dopo aver firmato le dimissioni ...

Omicidio Re - nuova perizia su Clericò. I legali sperano nel rito abbreviato : Omicidio Re, nuova perizia su Clericò. I legali sperano nel rito abbreviato Omicidio di Marilena Re : la difesa del reo confesso Vito Clericò ha conseguito ieri davanti al gup del Tribunale di Milano ...

Fotoreporter italiano ucciso in Ucraina - via al processo a quattro anni dall'Omicidio : Andrea Rocchelli fu assassinato nel maggio 2014 mentre documentava con il suo interprete (morto anche lui) i danni sulla popolazione nel Donbass. Sul banco degli imputati l'italo-ucraino Vitaliy Mirkov. Indagini nate da un'intercettazione

Pavia - donna scomparsa a Gambolò. La procura indaga per «Omicidio» : Luciana Fantato, 59 anni, scomparsa da Gambolò lo scorso 10 novembre La procura della Repubblica di Pavia ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, per il ...

Via d’Amelio - nelle motivazioni i depistaggi nell’inchiesta sull’Omicidio di Paolo Borsellino : martedì il caso al Csm : Dopo l’appello di Fiammetta Borsellino, il Consiglio superiore della magistratura “si occuperà della vicenda” legata alla strage di via d’Amelio “alla luce del deposito della sentenza”. A comunicarlo è una nota di Palazzo dei Marescialli, in cui si specifica che il caso sarà discusso dal comitato di presidenza. Il Csm spiega anche che “il comitato di presidenza dispose l’apertura di una pratica, già lo ...

Pavia : tenta di investire buttafuori locale - arrestato per tentato Omicidio : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Un 30enne di origine egiziana è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vigevano (Pavia) con l'accusa di tentato omicidio plurimo e danneggiamento per aver tentato di investire dei buttafuori di un locale. L'uomo, pregiudicato, era in un locale in via

Omicidio Fassi. Folletto condannato in via definitiva a 30 anni : Cronaca Condanna definitiva a 30 anni di reclusione per Pasqualino Folletto, in carcere per l'Omicidio di Maria Luisa Fassi. La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso presentato ...

Omicidio Ilaria Alpi : no all'archiviazione - gip dispone altre indagini : Omicidio Ilaria Alpi: no all'archiviazione, gip dispone altre indagini Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta avanzata dalla procura di Roma concedendo altri 180 per ulteriori accertamenti. Lo scorso 8 giugno, alcune nuove intercettazioni giunte ai pm erano state considerate ...