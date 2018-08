Oltre mille persone accorse per vedere tuffi e scivoloni

Morbillo - Oms : nel 2018 Oltre 41 mila casi in Europa - mille in Italia : Nei primi sei mesi del 2018 sono stati registrati oltre 41 mila casi di Morbillo in Europa. Lo rivela l'Organizzazione Mondiale della Sanita'.

Oltre mille musicisti di strada al Ferrara Buskers Festival : Gli spettacoli si svolgono dalle 18 alle 24 e per la prima volta, dopo mezzanotte, la festa si sposta nello scenario del cortile del Castello Estense per le Notti Buskers. Tra gli eventi collaterali, ...

Almeno mille bambini abusati da Oltre 300 preti in Pennsylvania - "ma la Chiesa insabbiava sempre" : Scoppia un nuovo maxi caso di abusi sessuali nella Chiesa cattolica americana, riaprendo una crisi che molti pensavano e speravano fosse finita circa 20 anni fa dopo la vicenda di Boston, immortalata nel film premio Oscar 'Spotlight'. Una nuova ferita che si aggiunge a scandali più recenti, come quelli in Cile e in Australia.La corte suprema della Pennsylvania ha diffuso il rapporto di un grand jury che elenca centinaia di religiosi ...

Oltre mille controlli e 93 mila sequestri con Spiagge Sicure : Centosettantaquattro assunzioni a tempo determinato, quasi 9mila ore di lavoro straordinario, campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 584mila euro. E ancora: più di mille ...

La polizia sequestra 80 solette al mercato : provenienza non chiara. Multa di Oltre mille euro al venditore : MOENA . Il Corpo di polizia della Val di Fassa ha sequestrato questa mattina a Moena durante il mercato cittadino un 'ottantina di solette in gel per scarpe . I prodotti si trovavano in confezioni che ...

Apple Oltre i mille miliardi di capitalizzazione. Ecco perché può crescere ancora : Poco più di vent’anni fa, il gruppo di Cupertino era sull’orlo della bancarotta e fu ripreso in mano dal co-fondatore Steve Jobs, che era stato allontanato negli anni Ottanta. Chi avesse investito 10mila dollari allora, oggi si ritroverebbe con una fortuna di 2,6 milioni e oggi Apple è la prima società americana quotata a raggiungere una capitalizzazione di mille miliardi di dollari. ...

Incendi California : Oltre mille case distrutte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

Trova una busta senza nome con Oltre mille euro : pensionata la porta in questura : VICENZA - Straordinario atto di onestà da parte di una pensionata di 82 anni che lunedì in una passeggiata tra le vie Battaglione Framarin e Legione Antonini ha notato in strada una busta , senza nome ...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per Oltre mille metri : Cervino, morti due alpinisti precipitati per oltre mille metri L'incidente è avvenuto a quota 4.400 metri di altitudine. Un testimone ha visto i due uomini cadere e ha allertato il soccorso alpino valdostano. I corpi sono stati recuperati e trasportati a Breuil-Cervinia Parole chiave: ...

Strage di Las Vegas : l'hotel da cui ha sparato il killer fa causa a Oltre mille vittime : ...Mappe Foto Video Pop Workshop Mondiali 2018 Stati Uniti Russia Cina Italia Europa Africa e Medio Oriente Asia e Oceania Americhe Dashboard Logout Tutti gli ultimi articoli Arte e cultura Scienza e ...

