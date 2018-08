Olimpia Milano - Nedovic : "Obiettivo playoff in Eurolega" : ROMA - Si comincia a fare sul serio in casa dell'EA7 Milano che ieri si è riunita per iniziare a preparare la nuova stagione che comincerà con la Supercoppa Italia che i bianorossi disputeranno il 29 ...

Olimpia Milano - Pianigiani fiducioso : 'Clima positivo - penso alla terza stella' : Crescere in Europa, confermarsi in Italia. L' Olimpia Milano 2018-19 si è presentata al Forum con le ambizioni che accompagnano da anni il club di Giorgio Armani, quest'anno targato anche in ...

Olimpia Milano - Pianigiani : avverte : "Vogliamo restare ai vertici" : ROMA - Primo giorno di scuola per l'EA7 Milano che oggi si è ritrovata al Centro Vismara per svolgere tutti i test che danno di fatto il via alla nuova stagione. A margine di questa prima giornata di ...

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Le buone carte di Sala per portare le Olimpiadi 2026 a Milano : Beppe Sala oggi, dopo il tira e molla col Coni prima sulla scelta fra le tre proposte italiane per le Olimpiadi invernali 2026 (Milano, Cortina, Torino) e poi sulla governance dell'evento, ha deciso di presentarsi alla stampa con due importanti novità: il gruppo Intesa San Paolo e Landliese (gli aus

Olimpiadi invernali - strappo di Milano. Governo in panne : avanti solo uniti : Sì alla candidatura unitaria. Milano, Torino e Cortina vanno avanti, seppur non proprio a braccetto, verso l'Olimpiade invernale del 2026. Il Consiglio nazionale del Coni, ieri ha...

Cortina-Milano-Torino insieme verso le Olimpiadi invernali 2026 : Giunta e Consiglio nazionale del Coni all’unanimità propongono la candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Nell’ipotesi disegnata dal Coni, quattro discipline a Milano (curling, pattinaggio di figura, short track e hockey femminile) più la Valtellina (biathlon, freestyle, sci nordico e snowboard); quattro a Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino), più due in Val di Fiemme (salto e ...

Olimpiade 2026 - Malagò : "Torino-Milano-Cortina per vincere" : Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. La delibera del Coni ...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina : Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro, il sindaco Sala ha scritto una lettera al Coni annunciando questa decisione

Olimpiadi : Grimoldi - Sala sbaglia - Milano deve continuare a giocare partita : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "Premettendo che mi aspettavo una decisione diversa dal Coni, che auspicavo sostenesse con determinazione la candidatura di Milano e della Lombardia ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026, detto questo ritengo estremamente sbagliata e controproducente la levata

