Nvidia GeForce RTX 2070 e 2080 Ti ufficiali Presentate alla Gamescom di Colonia | si

Nvidia GeForce RTX 20 - grafica in ray tracing per le masse : A più di due anni di distanza dall'arrivo di Pascal e dopo settimane di indiscrezioni, NVIDIA ha scelto il palco della Gamescom 2018 in Germania per svelare al mondo le sue nuove GPU per il mercato consumer: la prossime GeForce non saranno più conosciute come "GTX" ma come "RTX" , un cambio di nomenclatura dovuto alle importanti novità tecnologiche integrate ...

Nvidia presenta le GeForce RTX 2080 - 2080 Ti e 2070 : Durante un evento pre-Gamescom, Nvidia ha annunciato le attesissime schede video di nuova generazione facenti parte della famiglia GeForce a distanza di pochi giorni dall’annuncio della serie Quadro. Già solo leggendo i nome delle GPU si può notare la prima vera importante differenza rispetto ai precedenti modelli ossia la sostituzione del brand GTX in favore di RTX. Non si tratta solo di una nuova denominazione ma di un richiamo al ray ...

Gamescom 2018 : Nvidia presenta le nuove schede grafiche GeForce RTX 2070 - RTX 2080 e RTX 2080 Ti : Nel corso dell'evento che NVIDIA sta tenendo in questi minuti alla Gamescom 2018, il produttore ha finalmente svelato al pubblico le nuove schede grafiche per il mercato consumer in arrivo già nei prossimi mesi, le GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti.Le due schede della famiglia 2080 saranno disponibili a partire dal 20 settembre, mentre la RTX 2070 arriverà sul mercato in seguito. Ecco i prezzi di lancio delle schede ...

Nvidia sarà presente alla Gamescom 2018 con l'evento GeForce Gaming Celebration : Gamescom 2018, l'importante fiera dedicata al mondo del Gaming, è oramai alle porte e NVIDIA sarà presente alla kermesse, insieme ai suoi partner, con un evento off-site denominato 'GeForce Gaming Celebration', che si terrà il 20 agosto.In questo evento non mancheranno gli hands-on esclusivi dei titoli più attesi del momento, presentazioni da parte degli sviluppatori dei giochi più importanti e alcune sorprese spettacolari!l'evento non sarà ...

A quanto pare l'Nvidia GeForce GTX1080 non permette di far girare al meglio Monster Hunter World : Manca ormai poco all'arrivo di Monster Hunter World su PC ma pare che qualcuno sia riuscito già a metterci le mani sopra.Come riporta DSOG, l'utente del forum ResetEra chiamato FluffyQuack ha condiviso con la community qualche dettaglio legato all'ottimizzazione del titolo, l'utente monta sul suo PC una NVIDIA GeForce GTX 1080, una CPU Intel i7-4790K e 16GB di RAM ma nonostante questo fatica a raggiungere i 60fps ad una risoluzione di 1440p.Di ...

Nvidia annuncia nuovi bundle GeForce GTX 1060 - 1050 e 1050TI : NVIDIA annuncia un nuovo interessante bundle che sarà disponibile per un periodo limitato. Acquistando una scheda grafica GeForce GTX MSI, ASUS, o Gigabyte da un rivenditore aderente all'iniziativa, infatti, si avrà diritto a ricevere gratuitamente un SSD Kingston. Per i giocatori significherà poter beneficiare di un eccezionale miglioramento della grafica con i propri giochi preferiti e tempi di caricamento più rapidi grazie alle prestazioni ...

Nvidia SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW - che diventa ora gratuito : A poche settimane dalla chiusura della sottoscrizione a pagamento, NVIDIA rilascia un aggiornamento per GeForce NOW per NVIDIA SHIELD TV. L'articolo NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW, che diventa ora gratuito proviene da TuttoAndroid.