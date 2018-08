' Nuova Coppa Davis | la prima edizione si giocherà a Madrid'

Modena ospiterà una Nuova tappa di Coppa del Mondo del Big Air : Modena ospiterà il prossimo anno una tappa di Coppa del Mondo di Big Air, dal 1 al 4 novembre prossimo, durante Skipass, la fiera degli sport invernali e del turismo. L'appuntamento italiano sarà il secondo in calendario per la stagione 2018/19 dopo l'apertura della stagione a Cardrona, in nuova Zelanda. Si prevede che circa 70 tra i ...

Coppa Italia 2018-19 – Si inizia il 29 luglio! Ecco tabellone - calendario e novità della Nuova edizione [FOTO] : Definito il tabellone della Coppa Italia 2018-2019: si nizia il 29 luglio, ma i primi appuntamenti per le squadre della Serie A saranno dal 12 agosto in poi In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie A, questa sera a Milano sono stati definiti il tabellone ufficiale e il calendario completo della Coppa Italia 2018-2019. Si inizia il 29 luglio, ma senza squadre di Serie A in campo. Apriranno, come di consueto, le formazioni di ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Chamonix Nuova battaglia. Ghisolfi vuole il podio - Gontero e Fossali outsider. Tutti i favori tra lead e speed : Turno infrasettimanale per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva che fa tappa a Chamonix (Francia). La disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2002 sarà protagonista nella rinominata località transalpina con le specialità di lead e speed dall’11 al 13 luglio. Si torna subito a gareggiare dopo l’appuntamento di Villars, con praticamente gli stessi protagonisti che cercheranno di replicarsi. Nel lead ...