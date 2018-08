Nuoto | pazzesca Liu Xiang | record del mondo sui 50 dorso! Prima donna sotto i 27”

oasport

(Di martedì 21 agosto 2018) Liuha realizzato il nuovodeldei 50 metri dorso durante gli Asian Games che si stanno disputando a Jakarta (Indonesia). La cinese ha nuotato un pazzesco 26.98, diventando così laatleta capace di sfondare il muro dei 27 secondi sulla vasca secca. La 22enne, già terza agli ultimi Mondiali e partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016, ha demolito il vecchioto di 27.06 che la sua connazionale Zhao Jing aveva siglato con i costumi in gomma ai Mondiali di Roma 2009. In pochi si aspettavano questoperché il personale dellaera di 27.40, firmato pochi mesi fa. Alle sue spalle distaccatissime l'altra cinese Yuanhui Fu (27.68) e la giapponese Natsumi Sakai (27.91).