Nuoto | Giochi Asiatici 2018 | Sun Yang vince i 400 sl con il miglior crono mondiale

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

LIVE PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia-Spagna vale l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale del torneo di Pallanuoto femminile dei Giochi del Mediterraneo: il Setterosa, dopo aver superato la Francia e strapazzato la Turchia, affronterà la Spagna, che dopo aver vinto in modo sofferto contro la Grecia, ha maramaldeggiato contro il Portogallo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia chiude al quinto posto. Francia schiantata 15-2 : L’Italia della Pallanuoto maschile chiude al quinto posto i Giochi del Mediterraneo: il Settebello nella finalina di consolazione ha battuto per 15-2 la Francia. Al settimo posto il Portogallo, che ha superato per 6-4 la Turchia. Nel tardo pomeriggio le finali per le medaglie del torneo femminile: Setterosa in acqua per l’oro alle ore 19.30 contro la Spagna. La nazionale italiana maschile invece oggi ha onorato la competizione, dopo ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto : L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia. Sempre costretti ad inseguire, gli ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : finale per il bronzo tra Grecia e Francia : Ultimi due incontri per quanto riguarda i gironi del torneo femminile di Pallanuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Giornata di riposo per l’Italia, con il Setterosa che ha già prenotato il biglietto per la finale per l’oro di domani, sono andate in scena le sfide che hanno decretato la finale per il bronzo. A sfidarsi infatti saranno Grecia e Francia: le elleniche ovviamente si sono dovute accontentare della finalina, ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene l’Italia. La Grecia batte la Spagna : Si è conclusa anche per il torneo di Pallanuoto maschile la seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo: nel pomeriggio era arrivato il largo successo del Settebello sulla Turchia, mentre nel girone degli azzurri in serata la Grecia ha superato di misura la Spagna. Nel Girone A due sfide senza storia: la Serbia ha battuto la Francia per 14-4 prenotando così la finale per l’oro e relegando in pratica gli acerrimi rivali del ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna : Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ...

PallaNuoto femminile - Finale Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna-Italia. Data - programma e orario : In virtù dei risultati odierni, è stata delineata la Finale per l’oro del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: con due vittorie nelle prime due giornate, saranno Italia e Spagna a contendersi il titolo. Entrambe le selezioni domani riposeranno, e potranno così prepararsi al meglio alla finalissima. La sfida che assegnerà la medaglia d’oro andrà in scena sabato 30 giugno alle 19.30. Il Setterosa e la compagine ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : bis vincente per Italia e Spagna. Sarà questa la finale per l’oro : Va in archivio la seconda giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia. Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Setterosa devastante! 30-3 alla Turchia - è finale! : Missione compiuta per il Setterosa. La nazionale femminile di Pallanuoto vola in finale ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 dominando in lungo e in largo il proprio raggruppamento. Oggi è arrivata la seconda vittoria consecutiva, ancor più netta, con la Turchia: un devastante 30-3 per le ragazze di Fabio Conti che domani riposeranno e tra due giorni andranno a giocarsi la medaglia d’oro, molto probabilmente contro la Spagna, che è ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene l’Italia. La Serbia batte il Montenegro : Si è conclusa anche per il torneo di Pallanuoto maschile la prima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo: nel pomeriggio era arrivato il successo del Settebello ai rigori sulla Grecia, mentre nel girone degli azzurri in serata la Spagna ha maramaldeggiato contro la Turchia. Nel Girone A la Francia ha avuto la meglio sul Portogallo per 13-8, ed ora proverà a dare fastidio alle due superpotenze del raggruppamento: la Serbia ha battuto il ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 10-11 ai rigori. Il Settebello soffre ma parte bene : Inizia bene anche il Settebello: il torneo di Pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo vede la vittoria della nazionale italiana all’esordio contro la Grecia. Sono serviti però agli azzurri i tiri di rigore: finisce 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. L’Italia così lascia intatte le possibilità di accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. La formazione azzurra in avvio si è portata in vantaggio per 3-0, ...