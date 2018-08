Norvegia | per il fondo sovrano rendimento dell' 1 | 8% annuo

La nave Maud torna dopo 100 anni in Norvegia : partì per il Polo Nord : Lunedì 6 Agosto 2018, la nave Maud è riuscita a rientrare in Norvegia dopo essere stata esattamente 100 anni in mare. La nave infatti lasciò il porto di Oslo un secolo fa e la sua spedizione, a causa di diversi imprevisti, è durata più del dovuto: la storia della nave diretta al Polo Nord sta facendo il giro del mondo, lasciando i lettori a bocca aperta. La nave Maud e il viaggio al Polo Nord Si tratta di una delle più importanti navi ...

La nave partita per il polo nord e tornata in Norvegia dopo cent’anni : È quella del celebre navigatore Roald Amundsen, affondata in Canada dopo una spedizione poco fortunata The post La nave partita per il polo nord e tornata in Norvegia dopo cent’anni appeared first on Il Post.

Norvegia - altro che cinema all'aperto : Mission Impossible-Fallout proiettato tra i fiordi : Duemila persone sulla vetta di una falesia per assistere a Mission Impossible-Fallout. E' successo nella magnifica località norvegese di Preikestolen, a strapiombo sul Lysefjord, dove è stata girata ...

Sci di fondo - tre azzurri parteciperanno al BlinkFestivalen in Norvegia : in gara anche Federico Pellegrino : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Dominik Windisch al via del BlinkFestivalen in Norvegia Sono tre gli italiani al via del BlinkFestivalen che si svolge fra Lyseboth e Sandnes, in Norvegia, dove va in scena l’ormai abituale appuntamento con i protagonisti dei circuiti di sci di fondo e biathlon. In programma quattro giorni di competizioni, che partono mercoledì 1 agosto con la 60 km in tecnica classica, alla quale ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Under19 in DIRETTA : azzurri per formalizzare il pass in semifinale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Norvegia. Le due formazioni concorrono per gli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Finlandia. Nel girone A, l’Italia ha conseguito finora due successi, contro la nazionale finlandese per 1-0 e contro quella portoghese per 3-2. La Norvegia, col Portogallo, ci ha invece perso per 3-1, ma ha superato la Finlandia per 3-2. Questo incontro mette in palio, ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : gli azzurrini sfidano la Norvegia per blindare qualificazione e primo posto del girone : La nazionale italiana di Calcio Under 19 è ad un passo dall’obiettivo principale di questa spedizione in terra finladese, la qualificazione alle semifinali dell’Europeo e di conseguenza anche al Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini sono in vetta alla classifica del gruppo A a punteggio pieno dopo le vittorie con Finlandia e Portogallo, e può contare su 3 punti di vantaggio rispetto a Portogallo e Norvegia prima ...

Petrolio - Brent verso 80 dollari con scioperi Norvegia : Si muovono al rialzo le quotazioni di Petrolio con il Brent ormai vicino alla soglia psicologica degli 80 dollari al barile mentre sul mercato si ripercuote l'ennesimo episodio che impatta sui livelli ...

Norvegia : a maggio secondo calo consecutivo per produzione industria : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – secondo calo consecutivo per la produzione industriale norvegese. secondo i dati diffusi oggi dall’istituto di statistica del Paese scandinavo, a maggio si è registrato un calo dell’1,6% su base annua, dopo la flessione dell’1,9% che si era avuta ad aprile. Su base mese, la produzione registra un decremento dello 0,9% rispetto ad aprile. L'articolo Norvegia: a maggio secondo calo ...

