Non è stato stupro | ma Un sms potrebbe smentire Asia Argento

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome Non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...

Asia Argento si difende : «Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett». Conferma che il giovane è stato pagato : Asia Argento Asia Argento rompe il silenzio e nega tutto. Dopo l’articolo shock del New York Times, che raccontava con dovizia di particolari delle molestie perpetrate dall’attrice ai danni del minorenne Jimmy Bennett, l’attivista MeToo fa sapere in una nota: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita ...

Mette un selfie sulla carta d'identità : arrestato a Ischia/ “La vecchia foto Non mi piaceva più” : Mette un selfie sulla carta d'identità: arrestato a Ischia. “La vecchia foto non mi piaceva più”, si è giustificato il 52enne della provincia di Foggia. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:24:00 GMT)

La foto sulla carta d'identità Non piace più - decide di sostituirla con un selfie : arrestato : A tanti sarà capitato di odiare la fototessera sulla carta d'identità e di vergognarsi ogni volta che si presentava il documento. Un 52enne di Foggia ha trovato una soluzione veloce al problema: si è ...

Tragedia sul Pollino - Legambiente : “C’è un regolamento che Non è stato applicato” : “Quello che emerge è che qualcuno, vista l’allerta meteo diramata il giorno prima, ha fatto una valutazione puntuale del rischio e si è astenuto dal correre un pericolo salvandosi grazie alla presenza di guide esperte, altrimenti sarebbe stata una strage; mentre altri non lo hanno fatto e ora bisogna capire chi sono queste guide e se erano adeguatamente preparate. Poi c’è la questione di regolamentare l’accesso a certi ...

Salvini faccia a faccia col vu cumprà : "Non mi ha cacciato - è stato gentile" : Qualche giorno fa, Matteo Salvini ha annunciato - orgoglioso - i risultati di questi mesi di "Spiagge sicure", l'atto con cui il ministero dell'Interno ha stanziato risorse da destinare ai Comuni per rendere più vivibili i litorali. Le direttive del ministero, tra le altre cose, sono servite ad allontanare dalle spiagge i fastidiosi vu cumprà che camminano tra gli ombrelloni vendendo merce contraffatta.E proprio mentre il ministro dell'Interno ...

Ponte Morandi - il padre di una vittima : “Mio figlio Non è morto - è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” : “Mio figlio non è morto, è stato ucciso”. Sono le parole di Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ospite del programma In Onda su La7. L'articolo Ponte Morandi, il padre di una vittima: “Mio figlio non è morto, è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il venditore ambulante : "Matteo Salvini? Non ha comprato nulla - ma è stato gentile" : "È stato gentile": questo ha riferito a proposito del vicepremier, Medoune Mbaye, il venditore senegalese della foto sotto l'ombrellone di Matteo Salvini a Marina di Pietrasanta, diventata virale sui social come la «gaffe dell'ambulante». Al Corriere della Sera, l'uomo ha parlato dell'incontro."Certo che sapevo che quel signore era Matteo Salvini. Ero lì, sulla spiaggia, con mio fratello Moussa che conosce il ministro, ...

Toninelli - la responsabilità dello stato e la differenza tra essere e Non essere sciacalli : Ne seguì quello sbracato impeto moralistico, populista, possiamo dirlo? che è stato lo sfondo cupo degli ultimi venticinque anni di italica cronaca. Si riparte: stessa spiaggia, stesso mare. Sembra ...

Ora Giorgetti frena il M5S sulla nazionalizzazione : euro "Stato Non più efficiente" : Dopo il crollo del ponte Morandi , il governo si sta interrogando su come gestire le autostrade italiane. Avanzate le prime ipotesi e fatti i primi passi verso una revoca delle concessioni, Giancarlo ...

Nazionalizzare? governo diviso. Giorgetti : 'gestione Stato Non garantisce maggior efficienza' : Se Toninelli e Salvini sono assolutamente in sintonia e spingono perché determinate strutture tornino nelle mani dello Stato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio pensa che non sia la ...

Ponte Morandi - Giorgetti : Atlantia deve ricostruire - Non persuade gestione Stato : Teleborsa, - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade, ...

Ponte Morandi - Giorgetti : "Atlantia deve ricostruire - Non persuade gestione Stato" : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade , affermando ...

Gerry Scotti : 'Se Non sono finito in galera con le letterine sono stato bravo' : Il quale, con questa precisazione, di contrasto fa emergere il mondo dello showbiz come una Sodoma dove si lavora grazie alla disponibilità sessuale . Gerry Scotti e le letterine In questo senso è un ...