“Non è più lei” Kate Middleton | i sudditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio

Terremoto Molise : “Rapido e progressivo aumento” della sequenza sismica - “Non si possono escludere scosse più forti” : In seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, che hanno interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e Guglionesi, si è riunita nel pomeriggio di ieri a Roma, su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, la Commissione Nazionale Grandi Rischi, presieduta dal presidente prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. Nel corso della riunione la Commissione ha ...

F1 - le rivelazioni di Kubica : “Non posso più guidare come prima - devo sottostare ad alcune limitazioni fisiche” : Il pilota polacco ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando di non poter guidare più come una volta dopo l’incidente al Rally di Andora del 2011 Lo stile di guida è sempre lo stesso, il modo di metterlo in atto un po’ diverso. Robert Kubica non è più lo stesso da quando, nel febbraio del 2011, fu coinvolto in un terribile incidente nel Rally di Andora. PA/LaPresse Il polacco è tornato a guidare regolarmente adesso ...

Inter-Modric - Spalletti rassegnato : “Non ci credo più” : Inter-Modric, il matrimonio è sempre più difficile, la conferma arriva direttamente dal tecnico Luciano Spalletti subito dopo il rinnovo del contratto: “Se arriva Modric? Bisogna chiederlo al direttore (Ausilio, ndr), io non so nulla di ciò che riguarda il mercato. Se ci spero? No, sono già molto contento di quello che ho a disposizione”, ha detto a Sky. “Ho i calciatori che avrei voluto avere”, ha concluso. LEGGI TUTTE ...

“Non più 22 - il bilancio è pesantissimo”. Video choc : cosa c’è sul luogo del crollo : Continuano a circolare senza sosta le immagini dei drammatici fatti accaduti in queste ore, quando Ponte Morandi, il ponte dell’autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia, è crollato di colpo. Un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattuto per un cedimento strutturale sull’abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte ...

“Non c’è più”. Tragedia nel cinema italiano : è morto di colpo. Sconcerto assoluto : Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 59 anni a Monserrato, in provincia di Cagliari dopo una malattia improvvisa e fulminante che ha colto tutti alla sprovvista. Salvatore Cantalupo è morto. L’attore napoletano, attivissimo in campo teatrale, era divenuto celebre soprattutto per avere recitato nel film “Gomorra” di Matteo Garrone tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Nel film Cantalupo interpretava Pasquale, il sarto che ...

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Fumettista italiano preso a sprangate perché gay : “Non mi sento più al sicuro” : Mauro Padovani, Fumettista italiano residente in Belgio, ha denunciato di essere stato oggetto di una aggressione da parte dei vicini di casa, che già in passato si erano resi protagonisti di insulti a sfondo omofobo nei confronti suoi e del compagno. Su Facebook la denuncia: "In Belgio ci siamo sposati, ora non mi sento al sicuro".Continua a leggere

Libia - Haftar attacca Italia : via l'ambasciatore Perrone/ Ultime notizie : “Non è più gradito” : Libia, via l'ambasciatore Italiano Giuseppe Perrone. Lo strappo di Khalifa Haftar con l'Italia: “Non è più gradito”. Le Ultime notizie sui rapporti tra i due Paesi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:02:00 GMT)

“Non riesco più a muovermi”. Gonfia i palloncini per il figlio e resta paralizzata : Aveva deciso di organizzare un pomeriggio di svago e divertimento per il figlio, organizzando una festa dentro casa invitando qualche amichetto accompagnato dai genitori. E così, per rendere tutto perfetto, aveva iniziato a Gonfiare dei palloncini da sistemare qua e là per l’abitazione, così da colorare l’ambiente. Poi l’incredibile malore: una giovane mamma di 24 anni è rimasta infatti paralizzata dal petto in giù dopo ...

“Non più”. Kate e William - niente sarà come prima. La notizia arriva da Londra : William e Kate Middleton, cambio! La notizia, scrive Amica, è arrivata in questi primi giorni d’agosto anche se sui tempi, beh, non c’è ancora niente di certo. Conosciamo i due, che hanno tre figli, George, Charlotte e il piccolo Louis, come duchi di Cambridge, ma non lo saranno più. Cambieranno titolo nobiliare. Succederà quando la regina Elisabetta abdicherà e il figlio Carlo, dunque il padre di William e Harry, diventerà ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi rimprovero nulla. Gli altri quattro sono andati più forte di me” : Parlare di delusione non è esagerato. Filippo Tortu, uno degli atleti azzurri più attesi agli Europei 2018 di Atletica leggera a Berlino (Germania), non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri C’erano attese e speranze su quello che avrebbe potuto fare il brianzolo nella gara regina. Purtroppo l’esito non è stato quello che ci si augurava. Un quinto posto deludente, visto quale era stato l’avvicinamento di ...

Andrea Damante gela tutti : “Non sto più con Giulia De Lellis” : “Non so più con Giulia De Lellis”: Andrea Damante gela i follower di Instagram, annunciando la fine della sua relazione con la fashion blogger. I due si erano conosciuti negli studi di Uomini e Donne, in seguito avevano partecipato entrambi (ma in edizioni differenti) al Grande Fratello Vip. Sembravano una coppia inossidabile, sino alla rottura, arrivata (sembra) a causa dei continui tradimenti di lui. Appena un mese fa Giulia De ...

Polveriera Real Madrid - gesto estremo di Kovacic : “Non mi alleno più - voglio andare via”. Inter e Milan si contendono il croato : Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid: vuole lasciare i madrileni ed ha chiesto al club la cessione. Il suo gesto nasce dalla consapevolezza di avere poco spazio e l’ex Interista è stufo di far panchina e tra le possibili destinazioni gradite c’è proprio l’Inter. A Milano c’è il suo più grande estimatore, il ds nerazzurro Piero Ausilio, che lo aveva acquistato nel 2013 e lo riporterebbe subito a San ...