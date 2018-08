Nino Frassica HA SPOSATO BARBARA EXIGNOTIS/ Matrimonio in rito civile a Roma : "A settembre una grande festa" : NINO FRASSICA, 76 anni, ha portato all'altare la sua compagna BARBARA EXIGNOTIS, con la quale convive da 10 anni. Gli sposi hanno scelto il rito civile(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:47:00 GMT)

L'attore Nino Frassica si è sposato con la compagna Barbara Exignotis : Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati: era una notizia attesa dal pubblico. Si tratta delle seconde nozze per L'attore sicliano [VIDEO], protagonista della serie Don Matteo. L'attore siciliano si è sposato dopo dieci anni di convivenza con la compagna Barbara Exignotis: a darne la notizia è stata la famosa rivista diretta dal giornalista Sandro Mayer, 'Di Più'. La cerimonia a Roma Il matrimonio è stato celebrato nella citta' di Roma ...

L'attore Nino Frassica : si è sposato con la compagna Barbara Exignotis : Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati: era una notizia attesa dal pubblico. Si tratta delle seconde nozze per L'attore sicliano, protagonista della serie Don Matteo. L'attore siciliano si è sposato dopo dieci anni di convivenza con la compagna Barbara Exignotis: a darne la notizia è stata la famosa rivista diretta dal giornalista Sandro Mayer, 'Di Più'. La cerimonia a Roma Il matrimonio è stato celebrato nella città di Roma con rito ...

Nino Frassica ha sposato l'attrice Barbara Exignotis : Il direttore e vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, ha sposato l'attrice Barbara Exignotis in municipio a Roma. A svelare le nozze il settimanale Di Più, che ha mostrato alcuni scatti in cui i novelli sposi sono vestiti di nero.Per quanto riguarda i testimoni, Nino Frassica ha scelto due attori di Don Matteo, ovvero Pietro Pulcini che nella fiction è Pietro Ghisoni e Francesco Scali, il sacrestano della chiesa in cui è parroco ...

Nino Frassica si è sposato! Come si è presentato al suo matrimonio… Non si smentisce mai : Nino Frassica si è sposato, e lo a fatto a modo suo… Il popolare attore e personaggio tv è convolato a nozze con la compagna storica Barbara Exignotis. A rivelarlo è stato Di Più, che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio. Un matrimonio piuttosto insolito, dove entrambi gli sposi erano vestiti di nero. Per l’occasione, infatti, la Exignotis ha sfoggiato un originale due pezzi black, di tulle e ...

Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis : matrimonio in black per l’attore : Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati in Municipio a Roma Fiori d’arancio per Nino Frassica. Il popolare attore e personaggio tv è convolato a nozze con la compagna storica Barbara Exignotis. A rivelarlo è stato Di Più, che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio. Un matrimonio piuttosto insolito, dove […] L'articolo Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis: matrimonio in black per ...

“Questa volta è vero”. Nino Frassica pronto al matrimonio : chi è la futura moglie : Il Maresciallo Cecchini è pronto al grande passo. Forse. Dopo dieci anni, infatti, Nino Frassica – noto attore e caratterista siciliano – sembra intenzionato a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Frassica, che stiamo vedendo in queste settimane su RaiUno grazie alle consuete repliche estive ...

Nino Frassica si sposa con Barbara Exignotis : ‘Contentissimo - stiamo decidendo la data’ : “Non abbiamo ancora deciso la data ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”, parola di Nino Frassica. L’attore e cabarettista messinese è infatti pronto per convolare a nozze con la sua Barbara Exignotis, sua compagna già da dieci anni. Un anno fa il simpatico Nino faceva capolinea in cronaca a causa di un fastidioso malore, oggi invece per un lieto evento: un’ottima inversione di tendenza ...

Barbara Exignotis e Nino Frassica presto sposi/ “Dopo il primo incontro non ci siamo più lasciati” : Barbara Exignotis e Nino Frassica si sposeranno a metà agosto dopo 10 anni d'amore: la coppia, la lontananza dalla mondanità e i progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Tolentino : grande successo per il ConcertoCabaret di Nino Frassica & Los Plaggers Band : Questa, in sintesi, la cronaca di un successo annunciato per Nino Frassica e i Los Plaggers che a Tolentino, unica data per le Marche, hanno proposto il concerto cabaret del Tour 2000/3000. Insieme a ...

Nino Frassica : 'Faccio tutto con Messina in testa' : Ieri un nuovo e felice passaggio in città di Nino Frassica nell'area pedonale di via Laudamo, nell'ambito del progetto del teatro Vittorio Emanuele Open Theatre, per presentare il suo ultimo libro '...

Nino Frassica a DM : «Sostituirò Alberto Angela con Ulisse e Polifemo. La Venier? Dirigerà il TG1» : Nino Frassica Impossibile stare seri. La conversazione con Nino Frassica corre costantemente sul filo dell’ironia, della battuta spiazzante, del nonsense. Il bello è proprio quello. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 abbiamo incontrato il comico siciliano, che a settembre tornerà nel cast fisso di Che tempo che fa e a dicembre debutterà in prima serata su Rai 2 con Guarda… Stupisci, un progetto di due puntate-evento con ...

Nino Frassica a DM : «Sostituirò Alberto Angela con Ulisse e Polifemo. La Venier? Dirigerà il TG1» : Nino Frassica Impossibile stare seri. La conversazione con Nino Frassica corre costantemente sul filo dell’ironia, della battuta spiazzante, del nonsense. Il bello è proprio quello. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 abbiamo incontrato il comico siciliano, che a settembre tornerà nel cast fisso di Che tempo che fa e a dicembre debutterà in prima serata su Rai 2 con Guarda… Stupisci, un progetto di due puntate-evento con ...

Nino Frassica/ "Don Matteo 12? Gireremo in Puglia" : la gaffe (Con il cuore nel nome di Francesco) : Nino Frassica, l'attore ha fatto della solidarietà un vero e proprio stile di vita per lui. Cosa racconterà stasera sul palcoscenico di Rai Uno? (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:11:00 GMT)