Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi Video | Nicolò Ferrari parla della coppia | Se

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi litigano durante l’intervista! : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi prima della partecipazione a Temptation Island Vip, hanno rilasciato un’intervista nella quale raccontano come prosegue la loro relazione piena di alti e bassi! Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati raccontano in un’intervista, come sta proseguendo la loro relazione d’amore, dopo l’avventura a Uomini e Donne! I fans di Uomini e Donne sono ansiosi di vedere Nilufar Addati e Giordano ...

Temptation Island Vip - Nilufar Addati : "Voglio vedere Giordano come si rapporta con altre ragazze. Non mi spaventa nulla" : Tra le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, troveremo quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, provenienti dall'ultima edizione andata in onda del Trono Classico di Uomini e Donne.Prima di partire alla volta della Sardegna, Nilufar e Giordano hanno rilasciato un'intervista al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a ...

Temptation Island Vip/ Nilufar Addati già preoccupata per "le corna" : interviene Raffaella Mennoia : Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'ex tronista preoccupata, interviene a rassicurarla Raffaella Mennoia(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - Nilufar Addati su Giordano : “Litighiamo spesso” : Nilufar e Giordano Mazzocchi si mettono alla prova a Temptation Island Vip Tra le sei coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality dei sentimenti e delle corna narrato da Simona Ventura da martedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, non potevano mancare due protagonisti provenienti dal Trono Classico di Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Una delle poche coppie ancora unite ...

Temptation Island Vip/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast : l'augurio di Nicolò Ferrari! : Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'augurio con frecciatina dell'ex corteggiatore Nicolò Ferrari(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip / Coppie ufficiali : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - Sossio e Ursula - Bettarini e... : Finalmente arriva l'ufficialità sul cast della prima edizione di Temptation Island Vip. Ecco le sei Coppie che parteciperanno: tra loro anche due Coppie da Uomini e Donne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:10:00 GMT)

Nilufar Addati di Uomini e Donne smentisce la presenza di un nuovo fidanzato (VIDEO) : Ecco il Video Instagram di Nilufar Addati che spiega tutta la vicenda riguardo la presenza di Umberto, il suo personale fotografo Si sono conosciuti durante l’ultima stagione di Uomini e Donne e, una volta usciti dal programma, hanno dovuto superare una turbolenta crisi prima di potersi vivere a pieno la loro storia d’amore. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ad oggi, sembrano aver ritrovato il loro equilibrio dopo la tempesta dovuta alle ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati sbotta : “Basta con i messaggi di morte” : Nilufar Addati dopo Uomini e Donne difende la sua relazione con Giordano Nilufar Addati è ritornata recentemente sui social, pubblicando alcuni video su Instagram, in cui ha dichiarato di essere stata molto impegnata a stare insieme l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e suo attuale fidanzato Giordano Mazzocchi. Nilufar ultimamente era stata protagonista di uno scomodo gossip: l’ex tronista era infatti stata accusata di tradire il ...

Uomini e donne - lo sfogo brutale di Nilufar Addati contro i fan : 'Basta minacce di morte' : Dopo giorni di assenza dai social, è tornata a parlare l'ex tronista di Uomini e donne Nilufar Addati , non poco irritata. A Gossipetv ha affidato il suo sfogo in video per difendere il suo amico ...

TEMPTATION ISLAND VIP/ Le coppie : confermati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Comincia l'11 settembre : TEMPTATION ISLAND Vip: la prima puntata andrà in onda martedì 11 settembre con Simona Ventura. Le coppie: confermate quella di Stefano Bettarini e Valeria Marini.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti? "Ho avuto il suo numero e" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti dopo la scelta? La rivelazione dell'ex corteggiatore su Instagram(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Temptation Island Vip : Sossio Aruta e Nilufar Addati nel cast : Nilufar Addati e Sossio Aruta approdano a Temptation Island Vip Domani sera terminerà la quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality show più piccante della stagione estiva è già al lavoro per la versione vip, che andrà in onda a Settembre. Alla conduzione del programma ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. Proprio qualche giorno fa il giornalista del magazine Chi Gabriele Parpiglia ha rivelato le prime due ...

Gossip Uomini e Donne - Nicolò Ferrari torna sulla sua esperienza come corteggiatore di Nilufar Addati : L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari, è tornato a parlare della sua esperienza negli studi Elios, nel people show di Maria De Filippi. Un’esperienza che, come ricorderete tutti, lo ha visto uscire sconfitto dal ‘rivale’ Giordano Mazzocchi, il quale sta proseguendo la sua felice storia d’amore con Nilufar Addati. In merito alla sua partecipazione nella storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "L'esperienza in tv mi ha insegnato tante cose ma ho trovato l'amore con Giordano" : L'ex tronista risponde su Instagram ad alcune domande dei follower: "Non subisco il fascino del belloccio mi sono innamorata di lui per altri motivi"