Nidi e materne Milano | dal Comune 600 mail alle famiglie non in regola con i vaccini

Vaccini - slitta al 2019 l’obbligo per Nidi e scuole materne : (foto: Westend61/Getty Images) Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato due emendamenti identici che la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, facendo slittare al 2019/2020 l’esclusione dalle scuole materne e dai nidi dei bambini non vaccinati. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019 ormai alle porte (previsto dal 5 settembre al 17 dello stesso mese) tutti i bambini “compresi quelli sprovvisti di documentazione ...

