New York | E*Trade Financial si muove verso il basso

New York : profondo rosso per General Mills : In forte ribasso General Mills , che mostra un disastroso -2,48%. Il movimento di General Mills , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il titolo fortemente ...

New York : perdite consistenti per Estee Lauder : Retrocede molto la società leader nei trattamenti anti-age , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,97%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Estee Lauder evidenzia ...

New York : accelera Royal Caribbean Cruises : Prepotente rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che mostra una salita bruciante del 2,29% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Asia Argento nega : «Con Bennett mai rapporti sessuali. Il New York Times mi perseguita» : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di «persecuzione» sul caso Bennett. «Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo»,...

New York : spinge in avanti Medtronic : Protagonista Medtronic , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,02%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Medtronic mantiene forza ...

New York : in rally Toll Brothers : Brilla il costruttore americano di case su misura di prestigio , che passa di mano con un aumento del 9,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Future USA anticipano partenza tonica per la borsa di New York : Si prospetta un'apertura discreta per Wall Street, stando all'andamento dei Future USA, che scontano un clima piuttosto ottimista nelle sale operative. A motivare il miglioramento del sentiment degli ...

Elisabetta Gregoraci in vacanza a New York con Francesco Bettuzzi : Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a New York in compagnia del suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Il settimanale “Chi” pubblica le foto della vacanza oltre oceano. Elisabetta Gregoraci e il compagno, Francesco Bettuzzi sono stati pizzicati a passeggio per le vie della Grande Mela in atteggiamenti complici.