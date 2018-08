Nettuno Wine Festival | dal 27 agosto al 2 settembre

romadailynews

(Di martedì 21 agosto 2018): sul litorale romano si brinda alle eccellenze del territorio. Dal 27al 2, la prima edizione della manifestazione enologica della città di, organizzata dalla Proloco Forte Sangallo, in collaborazione i Ristoratori di, 212018 – Dal 27al 22018, la città diospiterà la prima edizione di, manifestazione organizzata dalla Proloco Forte Sangallo, che punta a promuovere le eccellenze enologiche locali. Ilsi terrà a conclusione del ciclo di appuntamenti dell’Estate Nettunese 2018, in concomitanza con la nuova vendemmia, e prevede una settimana di menu degustazione creati appositamente per l’evento con i prodotti tipici del territorio, presso i ristoranti aderenti, che culminerà domenica 2con una degustazione conclusiva in 11 piazze e angoli del ...