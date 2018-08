“Nel suo retto…” Ha la diarrea e un forte mal di pancia | la verità è puro choc

caffeinamagazine

: 3 - André Silva è diventato il primo giocatore della Liga nel 21° secolo a segnare una tripletta al suo match d'eso… - OptaPaolo : 3 - André Silva è diventato il primo giocatore della Liga nel 21° secolo a segnare una tripletta al suo match d'eso… - Agenzia_Ansa : Secondo il #NYT, #Bourdain, mentre aiutava #AsiaArgento nel suo ruolo di eroina di #MeToo, dava alla compagna soste… - team_world : Presente ai #VMAs anche #LiamPayne A pochissimi giorni dall'uscita del suo EP #FirstTime prevista per il 24 Agosto… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Una storia assurda che vi farà dire “non è vero”. E invece è vero eccome. Teneteviperché veramente vi verrà voglia di saltare dalla sedia. Protagonista della vicenda è un 24enne di Londra che ha preferito rimanere anonimo. Il ragazzo aveva forti dolori allo stomaco e unacontinua che è durata una settimana intera. Preoccupatissimo per i dolori e per quanto gli stava accadendo, ha deciso di andare al pronto soccorso dove ha fatto una scoperta. Una cosa allucinante. Ma cosa era successo? In pratica il ragazzo aveva il corpo così pieno di feci che le stesse feci stavano per far esplodere gli organi. Ma vi rendete conto dell’assurdità della faccenda? Non abbiamo veramente parole. Quando l’hanno visitato i dottori si sono resi conto di cosa era successo al suo ano. In pratica il ragazzo aveva un “megaretto” cioè un allargamento del retto accompagnato da diminuzione ...