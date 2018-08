Nel comprensorio di Modica tempi duri per il recapito della posta

Ambiente - Arpacal : report sulla qualità dell’aria Nel comprensorio della centrale Edison di Altomonte : E’ online da questa mattina sul sito web dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), nella sezione dedicata alla tematica Aria della provincia di Cosenza, il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria nel comprensorio dove si trova la centrale termoelettrica Edison di Altomonte. Come ogni anno, anche in questo report – che si riferisce al 2017 – individua gli andamenti degli ...