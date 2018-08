NBA | da non perdere su Sky Sport NBA | un mercoledì dedicato ai San Antonio Spurs

Calendario NBA - le partite più belle ad orari “italiani” : scontri da non perdere : Calendario NBA, il programma delle gare è stato reso noto e balzano subito all’occhio alcune gare interessanti ad orari non notturni per l’Italia Nelle scorse ore è stato reso noto il Calendario NBA delle gare per la prossima stagione che avrà inizio tra qualche mese. Un’annata ricca di sorprese, dopo lo sconvolgimento estivo dettato dallo spostamento di LeBron James, Cousins e non solo. Dando un primo sguardo al ...

NBA - 10 partite da non perdere con finale entro la mezzanotte italiana : Chi l'ha detto che serve fare nottata per vedere il basket più bello del mondo? L'Nba come mai prima nel 2018-19 ha pensato ai tifosi europei, programmando il numero record di 42 partite di sabato e domenica visibili in tv nel prime time anche sulla sponda dell'Oceano ...

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

NBA Africa Game – Joel Embiid versione… muratore : “trasporto mattoni per non tirarli ai Playoff” : Joel Embiid in versione ‘muratore’ prima dell’NBA Africa Game: il centro camerunense posta una particolare foto social parlando dei ‘bricks’ Prima dell’NBA Africa Game di ieri notte, Joel Embiid ha svestito i panni di giocatore NBA, indossando quelli di… muratore! Il centro camerunense ha postato una particolare foto sui social, nella quale trasporta una carriola con dentro dei mattoni. Embiid ha scritto una particolare didascalia a ...

Mercato NBA – Luol Deng tuona : “voglio giocare! Lakers? Se non mi rispettano vado via” : Luol Deng alza la voce e lancia un ultimatum ai Los Angeles Lakers: l’ala piccola ha voglia di giocare ed è pronto ad andar via da L.A. se non sarà trattato con rispetto Il contratto da 72 milioni di dollari che Luol Deng ha firmato nel 2016 con i Lakers è stato a dir poco sanguinoso. Il giocatore è finito ai margini della squadra dopo poco più di una stagione, rappresentando un peso enorme per il salary cap dei losangelini. Eppure, ...

NBA - Vince Carter l'infinito : "A 41 anni non mi fermo - ma sono pronto per diventare commentatore tv" : Dirk Nowitzki farà 21, come le stagioni Nba consecutive con la maglia dei Dallas Mavericks. Fedeltà alla maglia a parte, Vince Carter non sarà da meno del compagno di draft, dato che a 41 anni l'ester

Mercato NBA – Non solo Carmelo Anthony - Houston Rockets alla ricerca di alcuni profili interessanti : Nonostante Carmelo Anthony sia in fase di definizione, il Mercato NBA degli Houston Rockets non finisce qui: texani alla ricerca di alcuni difensori, ma prima va ceduto Anderson Gli Houston Rokets sono forse l’unica big ancora alla ricerca delle ultime pedine in grado di completare il proprio roster. Con l’arrivo di Carmelo Anthony, ormai in fase di definizione, la franchigia texana è attiva sul Mercato NBA alla ricerca di alcuni difensori ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony commenta il suo addio ai Thunder : “OKC? Non era l’ideale - vi spiego perché” : Carmelo Anthony ha commentato la particolare trade e le dinamiche di Mercato che gli hanno permesso di lasciare i Thunder Fra le tante trade portate a compimento durante il Mercato NBA, quella con protagonista Carmelo Anthony é sicuramente una delle più complesse. Melo ha lasciato i Thunder (di comune accordo), trasferendosi ad Atlanta per poi accordarsi per un buyout che gli permetta di trasferirsi in un’altra franchigia da free ...

Mercato NBA – Vince Carter non ha intenzione di smettere : contratto con gli Hawks a 41 anni! : Vince Carter ha trovato un accordo con gli Atlanta Hawks: il 41enne ha firmato un annuale al minimo salariale per i veterani La carta d’identità segna 41 anni, ma al ritiro Vince Carter non ci pensa nemmeno! Il veterano, finito sul Mercato NBA come free agent dopo essersi svincolato dai Sacramento Kings, ha trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks firmando per un anno al minimo salariale per i veterani (2.4 milioni di dollari). Quella di ...

Ibrahimovic non ha dubbi : “io in NBA con LeBron James? Sarei un fenomeno anche ai Lakers” : Ibrahimovic in NBA con LeBron James? Zlatan non avrebbe alcun problema a giocare con l’altra stella di Los Angeles In questo preciso momento storico Los Angeles può vantare non una, ma addirittura due delle personalità sportive più influenti di sempre. Nei Los Angeles Lakers è appena arrivato LeBron James, considerato uno dei migliori (se non il migliore) giocatore della storia dell’NBA; ai Los Angeles Galaxy, squadra di calcio ...

Mercato NBA – Bulls su Wade - ma non quelli di Chicago : offerta folle dei cinesi del Zhejiang : Gli Zhejiang Golden Bulls presentano un’offerta irrifiutabile a Dwayne Wade: le sirene cinesi allontanano il numero 3 da Miami Il futuro in NBA di Dwyane Wade é in serio dubbio. Niente ritiro all’orizzonte, non ancora almeno, il Mercato NBA regala a ‘Flash’ un’offerta dalla Cina. Dopo l’offerta dei Xinjiang Flying Tiger, a Wade é stata recapitata quella dei Zhejiang Golden Bulls: un triennale da 25 ...

NBA – Kawhi Leonard abbandonato dallo sponsor : niente rinnovo con Air Jordan - Nike non alza l’offerta : Kawhi Leonard e Air Jordan si separano: l’offerta Nike da 22 milioni di dollari per 4 anni è ritenuta troppo bassa dal giocatore, il rinnovo salta Dopo l’addio ai San Antonio Spurs e il conseguente trasferimento ai Raptors, Kawhi Leonard ha interrotto un altro legame importante: quello con il suo sponsor. Il nuovo giocatore della franchigia canadese ha interrotto il suo rapporto con Air Jordan, dopo aver rifiutato, l’offerta di ...

NBA – Beverley non si nasconde : “sono anti Warriors - tiferei qualsiasi squadra pur di vederli perdere” : Patrick Beverley non nasconde il suo ‘odio’ sportivo verso i Golden State Warriors: l’ex Rockets spera di vedere presto la fine del dominio di Durant e compagni Schierarsi dalla parte dei Golden State Warriors è fin troppo facile: due anelli NBA, 4 finali nelle ultime 4 annate, un roster che può vantare la ‘Death line up’ formata da Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e DeMarcus Cousins. ...

NBA - Masai Ujiri : "Con DeRozan c'è stato un malinteso e mi scuso. Leonard non è scontento" : Il presidente della franchigia canadese ha parato della trade che ha portato DeRozan agli Spurs e Leonard ai Raptors. Intanto Scariolo entrerà a far parte dello staff di Nick Nurse