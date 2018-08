NBA 2K19 | vediamo insieme il “MyCAREER Trailer”

“Sempre sottovalutato” - Trae Young si lamenta del suo overall a NBA2K19 : la risposta di 2K è tutta da ridere : Trae Young ha pubblicato una foto su Instagram con il suo overall di NBA2K19 ed una frecciatina alla 2K: la casa di produzione del videogioco gli ha risposto per le rime Come accade ogni anno, quando 2K rende noti gli overall dei giocatori del suo nuovo titolo si scatenano subito le prime diatribe non solo tra i fan, ma anche fra gli stessi giocatori sempre più appassionati. Trae Young ad esempio, ha postato una foto su Instagram nella ...

NBA 2K19 si mostra nel primo gameplay trailer : Il prossimo mese gli appassionati di basket potranno finalmente tuffarsi in NBA 2K19, il nuovo episodio della popolare serie annunciato all'inizio di giugno.Mentre si attende l'uscita del titolo, ecco spuntare il primo gameplay trailer intitolato "Prendi la Corona" con la musica di Jay Rock (@jayrock). Il filmato ricorda ai fan di NBA 2K19 che, per essere il migliore, devi sconfiggere il Re!Che ne dite?Read more…

NBA2k19 - ecco le indiscrezioni : le valutazioni dei big (alcune discutibili) e la miglior lineup : NBA2k19 si appresta a sbaragliare il mercato con la sua uscita che come sempre è attesissima dagli appassionati di basket americano NBA2k19 uscirà tra diverse settimane, ma già le prime anticipazioni stanno mandando in visibilio i grandi appassionati del gioco di basket più amato al mondo. Come sempre, c’era grande attesa per conoscere le valutazioni dei cestisti più rappresentativi dell’NBA e le sorprese non sono mancate. Il ...

NBA 2K19 – Cousins ‘scontento’ del suo overall : “vi farò vedere diverse cose quest’anno” : Gli overall di NBA 2K19 hanno generato grandi discussioni fra i fan e gli stessi giocatori: DeMarcus Cousins è rimasto scontento del suo rating ed è pronto a dimostrare di meritare un upgrade I primi overall dei top player di NBA2K19 hanno fatto subito discutere tanto i fan quanto gli stessi giocatori. DeMarcus Cousins ad esempio, non ha preso benissimo il suo overall di ‘90’, ben 2 punti in meno rispetto a quello dello scorso anno. Una ...

NBA 2K19 – Svelato l’overall pazzesco di LeBron James : “non male per un vecchietto” : La 2K ha Svelato l’overall di LeBron James: il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers raggiungerà la pazzesca cifra di 98 come valore complessivo Finita la stagione NBA, il basket a stelle e strisce si prende una meritata pausa durante l’offseason. L’unico modo per vedere ancora i campioni della pallacanestro americana in campo è quello di giocare ad NBA2K. A tal proposito, la 2K ha rilasciato alcune novità sul nuovo ...