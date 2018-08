Nazionalizzare le autostrade non è un affare

Le tre ipotesi al vaglio del governo per Nazionalizzare le autostrade : L'affidamento della gestione ad Anas, la creazione di una Newco nuova di zecca o l'arrivo di un commissario. Sono queste le tre strade al vaglio del governo per la nazionalizzazione della rete autostradale. Una linea su cui i Cinque Stelle tengono il punto, spalleggiati dal premier Giuseppe Conte. Ma la Lega frena...

Nazionalizzare le autostrade? Le ipotesi : L'idea: togliere la concessione ai privati per mettere tutto nelle mani dello Stato attraverso Anas, un nuova società o un commissario

CONCESSIONI - SALVINI : “VOTAI SALVA-BENETTON - MA PD ZITTO”/ "Ok Nazionalizzare Autostrade" : ma Giorgetti frena : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca CONCESSIONI Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:58:00 GMT)

Le tre strade al vaglio del governo per Nazionalizzare le autostrade : L'affidamento della gestione ad Anas, la creazione di una Newco nuova di zecca o l'arrivo di un commissario. Sono queste le tre strade al vaglio del governo per la nazionalizzazione della rete autostradale. Una linea su cui i Cinque Stelle tengono il punto, spalleggiati dal premier Giuseppe Conte, nonostante il freno di una parte dei leghisti...

Toninelli : "E' conveniente Nazionalizzare Autostrade" | Giorgetti frena : "Non mi convince" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente Nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

L'ipotesi di Nazionalizzare autostrade divide la Lega e il governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ Revoca concessione : “ok a Nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Crollo ponte - Toninelli : “Conviene Nazionalizzare le autostrade - servizio sarebbe migliore” : Il ministro spiega perché l'idea della nazionalizzazione sarebbe vincente: "Pensi a quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade. autostrade ha accumulato 10 miliardi di utili in 15 anni".Continua a leggere

Crollo Genova - Toninelli : "Conveniente Nazionalizzare Autostrade" : Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e privatizzarla. Intanto il resto del viadotto è pericolante: stop agli interventi in zona.

Toninelli crede che Nazionalizzare autostrade sia un bene per la sicurezza : L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade 'sarebbe conveniente' perché 'ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti,...

Genova - Toninelli : "Autostrade - conviene Nazionalizzare"/ Caos revoca concessione "meglio pedaggio allo Stato" : Genova, Toninelli su revoca concessione: 'Autostrade, meglio nazionalizzare'. Crollo ponte Morandi, Procuratore Cozzi: 'Stato ha abdicato controllo'.

Crollo Genova - Toninelli : 'Conveniente Nazionalizzare Autostrade' : "La politica - aggiunge - ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario".

Crollo Genova - Toninelli tira dritto : "Nazionalizzare autostrade conviene" : "Ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli...