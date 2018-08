Nave Diciotti | l' ultimo sfregio dell' Europa all' Italia | così ci scaricano tutti i

Nave Diciotti : SALVINI “STATI UE CI LASCIANO I MIGRANTI”/ Ultime notizie - scalo senza sbarco a Catania : Migranti, NAVE DICIOTTI: le Ultime notizie, SALVINI "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Catania - la Nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Nave Diciotti - cosa sappiamo finora e perché Salvini nega lo sbarco ai 177 migranti : Il 14 agosto un barcone con a bordo 190 migranti viene avvistato vicino alle coste di Malta. Le autorità de La Valletta non intervengono e il soccorso viene effettuato dalla Guardia Costiera italiana a 17 miglia da Lampedusa. Sette giorni dopo, ancora non c'è una destinazione per i migranti, che sono ora sulla Nave militare italiana Diciotti "ferma a Catania", in attesa che Salvini dia il via libera allo sbarco.Continua a leggere

Nave Diciotti a Catania. Salvini : "Non autorizzata a sbarco" : Sarà un porto italiano, e non poteva essere altrimenti, ad accogliere la Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ferma da quattro lunghi giorni al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti tratti in salvo nei giorni precedenti nel Mar Mediterraneo.Come già accaduto in passato proprio con la stessa Nave Diciotti, il governo italiano si è reso protagonista di un altro braccio di ferro con l'Unione Europea e oggi, pur non ...

