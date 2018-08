Nave Diciotti ferma a Catania Msf | «Fate sbarcare i 177 migranti»

Nave Diciotti - Roberto Saviano contro il Governo : "Sequestro di persona plurimo di Stato" : "Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo 'di Stato'". A denunciarlo su Twitter è il giornalista e scrittore Roberto Saviano, postando il testo dell'articolo 13 della Costituzione ("La libertà personale è inviolabile")."La legge ...

Migranti bloccati sulla Nave Diciotti. L'attacco di Saviano : "E' sequestro di persona" : In un lungo post su Facebook, lo scrittore si rivolge anche al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che per primo indagò sulle Ong che prestano i soccorsi nel Mediterraneo. La nave Diciotto con i 177 Migranti è infatti ferma al porto di Catania: "Le chiedo di intervenire...

Garante detenuti scrive al Viminale sulla Nave Diciotti : "Migranti privati di fatto della libertà - viola la Costituzione" : Il Garante nazionale, nel seguire la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania con 177 persone a bordo e priva di autorizzazione allo sbarco dal 16 agosto scorso, in una lettera al Ministero dell'Interno esprime "preoccupazione" per la situazione di stallo, che potrebbe configurare anche una violazione della Carta Costituzionale.La maggioranza dei migranti sarebbe, secondo quanto risulta al Garante, di nazionalità ...

Perché la Nave Diciotti è ferma nel porto di Catania : Roma, 21 ago., askanews, - Niente sbarco finché non ci sarà certezza che i migranti andranno altrove: il ministro dell'Interno Matteo Salvini difende la sua linea sul caso della nave della guardia ...

Diciotti - Bertolaso : “I migranti stanno meglio sulla Nave che in Africa. Sono coccolati dai nostri militari” : Le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, sul caso della nave Diciotti a L’aria che tira estate (La7): “La nave della nostra Guardia Costiera è attrezzata, hanno infermeria, da mangiare e vengono assistiti. E’ ovvio che devono trovare una sistemazione definitiva, ma è anche ovvio che è un problema di cui deve farsi carico l’Europa” L'articolo Diciotti, ...

La Nave Diciotti a Catania aspettando una risposta dall'UE che tarda : Teleborsa, - Questione migranti in primo piano , mentre la nave della marina militare "Diciotti" , con 177 persone a bordo, resta attraccata al porto di Catania , in attesa di capire se e quando ...

Nave Diciotti - i marò e ‘l’arroganza di uno Stato straniero’ : bella la propaganda - eh? : Quindi, fatemi capire: i due marò, accusati – se a torto o a ragione avrebbe potuto e dovuto stabilirlo un procedimento giudiziario, ma non è successo – dovevano essere assolutamente riportati in Italia, mentre gli uomini della Guardia Costiera che hanno salvato vite in mare – come prevedono le leggi internazionali – possono essere tenuti per giorni a bagno in mare fuori dai porti italiani? Un attimo, articolo meglio: ...

Nave Diciotti - l'ultimo sfregio dell'Europa all'Italia : così ci scaricano tutti i naufraghi : 'Prima di chiedere lo sbarco dalla Diciotti, forse sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei'. così il ministro dell'Interno e vicepremier ...

Catania - la Nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla Nave vittime di torture e abusi" | Salvini : "Ue non mantiene patti" : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Nave Diciotti - cosa sappiamo finora e perché Salvini nega lo sbarco ai 177 migranti : Il 14 agosto un barcone con a bordo 190 migranti viene avvistato vicino alle coste di Malta. Le autorità de La Valletta non intervengono e il soccorso viene effettuato dalla Guardia Costiera italiana a 17 miglia da Lampedusa. Sette giorni dopo, ancora non c'è una destinazione per i migranti, che sono ora sulla Nave militare italiana Diciotti "ferma a Catania", in attesa che Salvini dia il via libera allo sbarco.Continua a leggere