Natalia Aspesi | «Il #MeToo è morto Ma adesso sono vicina ad Asia Argento»

(Di martedì 21 agosto 2018) «Il movimentoè già finito. Scomparso, come tutte le cose che hanno fatto le donne mettendosi assieme»., non esageri.non è il movimento. «Ilper altro. Per esempio perché ha parlato soltanto di donne famose, che se non la davano al produttore di turno al massimo perdevano lo status di diva. Ha ignorato le operaie, le commesse, le segretarie, quelle donne che rischiano di perdere il lavoro e non mangiare più».confeziona la bara a un movimento che non le è mai piaciuto. La commentatrice 89enne, femminista che sfugge orgogliosamente a ogni classificazione e appartenenza, offre però un suggerimento a quelle donne impegnate nella lotta, dopo la notizia dell’accordo stretto dacon l’uomo che aveva minacciato di denunciarla per stupro: «Se vogliono conservare ancora un po’ di senso, stiano vicine ...