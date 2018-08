Nainggolan in discoteca con Corona | arriva la risposta del centrocampista | “solo cazzate”

Nainggolan in discoteca con Fabrizio Corona - il centrocampista dell’Inter fa discutere [GALLERY] : Radja Nainggolan “beccato” in discoteca con Fabrizio Corona, il web si scatena contro il nuovo centrocampista dell’Inter Infortunatosi a metà luglio, Radja Nainggolan non ha potuto prendere parte con la maglia dell’Inter a tutte le amichevoli pre-campionato ed alla prima giornata di Serie A. Il centrocampista nerazzurro però non si è fatto mancare venerdì una serata in discoteca. Il belga è stato beccato in un ...

Radja Nainggolan beccato in discoteca con Fabrizio Corona la sera prima dell’esordio in campionato. I tifosi dell’Inter : “È arrivato un pacco da Roma?” : Ancora non è sceso in campo con la nuova maglia dell’Inter ma Radja Nainggolan fa già discutere. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, costato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo alla Roma, è stato beccato in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Venerdì scorso infatti, il calciatore è stato l’ospite vip di una serata organizzata alla discoteca La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo. ...

Nainggolan in discoteca fa discutere : “vai a dormire che domani devi giocare” - il calciatore reagisce male… [VIDEO] : Raja Nainggolan alle prese con un tifoso un po’ invadente all’interno di una discoteca: la reazione del calciatore è “alla Nainggolan” Raja Nainggolan è da poco approdato all’Inter dalla Roma, ma ancora non è al top della forma a causa di un infortunio. Il calciatore è stato pizzicato da alcuni tifosi all’interno di una discoteca, ed uno dei presenti ha inveito contro l’interista: “vai a ...