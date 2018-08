Nainggolan con Corona | insieme in disco a Milano | ' Vai a casa | devi giocare' Lui fa il

Inter - Nainggolan in discoteca con Corona. E i social si infiammano : infortunato - Ad onor di cronaca va chiarito che sabato mattina il Ninja si è presentato regolarmente alla Pinetina. Il centrocampista, arrivato a Milano per 24 milioni di euro più i cartellini di ...

Radja Nainggolan beccato in discoteca con Fabrizio Corona la sera prima dell’esordio in campionato. I tifosi dell’Inter : “È arrivato un pacco da Roma?” : Ancora non è sceso in campo con la nuova maglia dell’Inter ma Radja Nainggolan fa già discutere. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra, costato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo alla Roma, è stato beccato in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Venerdì scorso infatti, il calciatore è stato l’ospite vip di una serata organizzata alla discoteca La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo. ...

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Inter - Nainggolan vuole esserci a tutti i costi contro il Torino : L'Inter è crollata nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Domenico Berardi su un rigore discusso al 27'. Una partita che ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra nerazzurra, che comunque è scesa in campo senza Milan Skriniar al centro della difesa, Radja Nainggolan in mezzo al campo e con un Ivan Perisic a mezzo servizio essendo tornato da poco dalle vacanze post mondiale. E proprio l'assenza ...

Dall'affare Nainggolan a CR7 - Higuain e Bonucci : racconto di un'estate storica : ... nei tanti incontri che vi abbiamo raccontato tra il duo Marotta-Paratici e Jorge Mendes per l'acquisto di Cancelo si era parlato anche di Cristiano Ronaldo , uno dei due giocatori più forti al mondo,...

Inter : Dembélé dice di no. Niente coppia con Nainggolan : A giudicare dalle notizie che arrivano dall'estero, per l'Inter la settimana decisiva sul mercato non poteva cominciare nel modo peggiore. Ad accendere la miccia è stato il croato Ivan Perisic, che al ...

Consigli Fantacalcio : Milinkovic - Nainggolan e altri centrocampisti con il fiuto del gol : Sta per arrivare il mese di agosto, quello in cui partira' il prossimo campionato di Serie A e con esso anche il Fantacalcio. Questo fantasy game anno dopo anno fa appassionare migliaia di italiani. E anche quest'estate saranno tanti, giovani e meno giovani, a cimentarsi con gli acquisti all'asta per formare la propria squadra dei sogni. Proprio per chi si appresta per la prima volta a giocare al Fantacalcio [VIDEO] è bene dare degli utili ...

Inter - primo ko con il Sion : suona l’allarme - Nainggolan out per infortunio : KO CON IL Sion- Non di certo un grandissimo inizio per la nuova Inter di Luciano Spalletti. Il Sion batte i nerazzurri 2-0 e lancia i primi segnali d’allarme in casa Inter. Un’ Inter compassata, forse imballata per via dei carichi di lavoro. Gambe imballate e ritmo al di sotto delle aspettative. Deludono i nerazzurri, […] L'articolo Inter, primo ko con il Sion: suona l’allarme, Nainggolan out per infortunio proviene da ...

Sion-Inter 2-0 - nerazzurri sconfitti e si ferma Nainggolan : Buona la prima, ma non la seconda. L'Inter perde 2-0 a Sion la seconda amichevole stagionale: le indicazioni positive del debutto a Lugano spariscono, la prestazione degli uomini di Luciano Spalletti ...

Nainggolan e il mistero di Casal Palocco/ Con la testa a Roma : “Se non mi riportate i bidoni della monnezza..” : Nainggolan e il mistero di Casal Palocco. E' all'Inter, ma con la testa a Roma: “Se non mi riportate i bidoni della monnezza...”. Le ultime notizie sul centrocampista belga(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Riana Nainggolan a Fuorigioco : 'Radja è un duro con il cuore' : Lo sport ti salva dalla strada. Abbiamo cominciato insieme. A quattro anni eravamo nel Tubantia Borgerhout, mio nonno era il presidente. Poi lui a 12 anni è andato a giocare nel Germinal Beerschot, ...