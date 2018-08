Museo di Roma in Trastevere Mostra del fotografo David Rubinger

Roma - rubano nel Museo storico delle Ferrovie : arrestati quattro nomadi : rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di ...

Zerocalcare arriva al Museo : annunciata la prima grande mostra - a Roma : Inaugurerà a novembre la prima grande personale dedicata interamente a Michele Rech, noto ai più come Zerocalcare: un percorso attraverso la sua arte a fumetti con tavole originali, una selezione di illustrazioni e loghi, oltre ad un lavoro site specific realizzato appositamente per l’occasione.Continua a leggere

Roma : Museo Etrusco Villa Giulia apre a esercenti quartiere Flaminio : Roma – Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si fa promotore di una nuova iniziativa. Per sensibilizzare i cittadini all’arte e alla storia del territorio nel quale la Villa sorge e cui ha dato il proprio nome – “Valle Giulia” – il Museo apre per la prima volta le proprie porte agli esercenti del quartiere Flaminio, dando la possibilita’ di assistere in esclusiva a una visita guidata tenuta ...

Al Museo della Repubblica Romana : “Settimio Bentivoglio Garibaldino” : “Settimio Bentivoglio Garibaldino” Al Museo di Porta San Pancrazio una Serata Risorgimentale e la prima nazionale del cortometraggio di Roberto Stocchi, regia di Francesca Draghetti Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina Venerdì 29 e Sabato 30 giugno 2018, ore 20.00 Venerdì 29 e sabato 30 giugno 2018, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospiterà in apertura straordinaria – dalle 19.30 alle 22.30 ...

Roma - al Museo Leonardo Da Vinci il dipinto più antico di Leonardo : Roma, 25 giu. , askanews, Il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Via della Conciliazione a Roma ospiterà in esclusiva mondiale l'unico esemplare riprodotto dell'Arcangelo Gabriele di Leonardo Da ...

