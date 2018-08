MTV VMA 2018 | i meme più divertenti | da Kylie Jenner ad Ariana Grande e Nicki Minaj

Repliche dei VMA 2018 su MTV - date e orari per rivedere i Video Music Awards sottotitolati e doppiati in italiano : Già all'indomani della cerimonia di premiazione sono disponibili diverse Repliche dei VMA 2018 su MTV Italia, programmate a partire dal 21 agosto in diversi giorni e orari. Trasmessi in diretta nella notte tra il 20 e il 21 agosto, i Video Music Awards 2018 che hanno visto il trionfo di Camila Cabello e Cardi B oltre alla celebrazione della carriera di Jennifer Lopez col premio Video Vanguard, i VMA 2018 sono andati in onda in Italia in ...

Ariana Grande agli MTV VMA 2018 : “Pete Davidson - grazie di esistere” : Mtv Video Music Awards 2018: Ariana Grande ritira il premio e urla una frase al fidanzato Pete Davidson Ariana Grande è salita sul palco degli Mtv Video Music Awards 2018 per ritirare il suo premio. La cantante amata sopratutto dai giovanissimi, ha vinto il premio Best Pop per il singolo No Tears Left To Cry. […] L'articolo Ariana Grande agli MTV VMA 2018: “Pete Davidson, grazie di esistere” proviene da Gossip e Tv.

Jennifer Lopez e il discorso toccante agli MTV VMA : dedica ai figli e al fidanzato : MTV Video Music Awards 2018: il discorso di Jennifer Lopez che fa commuovere tutti Sul palco degli Mtv Video Music Awards 2018 si è esibita Jennifer Lopez che ha incantato il pubblico con la sua voce, i suoi balletti e i cambi di look ma non solo. J Lo ha commosso tutti con un discorso […] L'articolo Jennifer Lopez e il discorso toccante agli MTV VMA: dedica ai figli e al fidanzato proviene da Gossip e Tv.

Ariana Grande in God Is A Woman agli MTV VMA 2018 diventa Gesù e cita Leonardo con mamma e nonna sul palco (video) : La performance di Ariana Grande in God Is A Woman agli MTV VMA 2018 ha decisamente rubato la scena a tutti: un'esibizione audace quella pensata per il secondo singolo dall'album Sweetener, che proprio come il suo video musicale è stata riempita di riferimenti al cristianesimo e all'arte che ha ispirato. Sul palco di New York, la Grande ha ricreato uno dei più famosi dipinti d'ispirazione cristiana, L'ultima cena di Leonardo Da Vinci, ...

Vincitori degli MTV VMA 2018 - la sorpresa Camila Cabello batte perfino Beyoncé e Jay-Z : la lista dei premiati : Tra i Vincitori degli MTV VMA 2018 svettano la rapper e neomamma Cardi B. e la rivelazione Camila Cabello. Sono decisamente loro, in una ventesima edizione che ha premiato le donne, le protagoniste dell'evento che si è tenuto nella notte del 20 agosto a Ney York City, segnando il ritorno della cerimonia nella Grande Mela. Ma indubbia protagonista è stata anche Jennifer Lopez, vincitrice del Michael Jackson Vanguard Awards 2018: la ...

Camila Cabello trionfa agli MTV VMA 2018 : vince “Artist of the Year” e “Video of The Year” : Emozionatissima The post Camila Cabello trionfa agli MTV VMA 2018: vince “Artist of the Year” e “Video of The Year” appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Kylie Jenner in versione business woman per sostenere il fidanzato Travis Scott : Il rapper si è esibito durante il main show The post MTV VMA 2018: Kylie Jenner in versione business woman per sostenere il fidanzato Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Nicki Minaj difende Normani Kordei in una polemica Camila Cabello vs Fifth Harmony : Oh oh The post MTV VMA 2018: Nicki Minaj difende Normani Kordei in una polemica Camila Cabello vs Fifth Harmony appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Camila Cabello principessa sul red carpet : Wow The post MTV VMA 2018: Camila Cabello principessa sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Rita Ora osa un nude look stupefacente sul red carpet : Wow The post MTV VMA 2018: Rita Ora osa un nude look stupefacente sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Noah Cyrus e Lil Xan - coccole e baci sul primo red carpet insieme : Adorabili The post MTV VMA 2018: Noah Cyrus e Lil Xan, coccole e baci sul primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : irresistibile sul red carpet degli MTV VMA 2018 : Rubacuori The post Shawn Mendes: irresistibile sul red carpet degli MTV VMA 2018 appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Ariana Grande e Pete Davidson belli e innamoratissimi al loro primo red carpet insieme : Awww The post MTV VMA 2018: Ariana Grande e Pete Davidson belli e innamoratissimi al loro primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.