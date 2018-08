Mtv Video Music Awards tra omaggi a Aretha Franklin | polemiche e critiche a Trump

Mtv Music Video Awards 2018 : Cardi B - post parto - ha un nuovo taglio corto : Cardi B è diventata mamma del suo primo figlio, Kulture Kiari Cephus, soltanto un mese fa, ma per la serata degli Mtv Music Video Awards 2018 era in forma smagliante. Il red carpet per lei è stata la migliore vetrina per pubblicizzare il suo «post-baby body» abbinato a un nuovissimo pixie cut, taglio di capelli perfetto per le neo-mamme che vogliono sbarazzarsi dei capelli sfibrati dalla gravidanza. Nonostante la cantante sia una maga delle ...

Mtv Video MUSIC AWARDS 2018 - VINCITORI E PREMI/ Video : Selena Gomez grande assente - ecco perché : Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video MUSIC AWARDS, l'evento MUSICale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.

Mtv Music Video Awards - look sexy e molto trash : vince Camila Cabello. Polemiche per l’omaggio di Madonna ad Aretha Franklin : La ventunenne cubana Camila Cabello ha portato a casa i premi più importanti degli Mtv Music Video Awards, battendo tra gli altri Bruno Mars, Cardi B, Drake e Post Malone. A lei sono andate le statuette per il Miglior Video, con Havana, e Miglior artista dell’anno. Lunedì notte, sul palco del Radio City Music Hall di New York si sono alternati i più importanti artisti del mondo della Musica per la cerimonia degli Mtv ...

Mtv Video Music Awards 2018 - chi ha vestito chi : Nella notte del 20 agosto la Radio City Music Hall di New York ha ospitato una lunga parata di star in occasione di una delle premiazioni più attese dell’anno, gli MTV Video Music Awards. Tantissimi gli highlights di questa edizione, dal prestigioso premio consegnato a Jennifer Lopez per la sua carriera, il Michael Jackson Video Vanguard Award, ai tre Awards portati a casa da Cardi B, che svettava sulla classifica delle nomination con ben ...

Jennifer Lopez - Madonna - Rita Ora e le altre : agli Mtv Video Music Awards sfila il - sexy - trash : C'è Jennifer Lopez con super extension. Madonna reduce dalla super festa di compleanno per i suoi 60 anni. Rita Ora che mostra… davvero tutto con quell'abito tutto pizzi e trasparenze. Ma non ...

Ariana Grande in God Is A Woman agli Mtv VMA 2018 diventa Gesù e cita Leonardo con mamma e nonna sul palco (video) : La performance di Ariana Grande in God Is A Woman agli MTV VMA 2018 ha decisamente rubato la scena a tutti: un'esibizione audace quella pensata per il secondo singolo dall'album Sweetener, che proprio come il suo video musicale è stata riempita di riferimenti al cristianesimo e all'arte che ha ispirato. Sul palco di New York, la Grande ha ricreato uno dei più famosi dipinti d'ispirazione cristiana, L'ultima cena di Leonardo Da Vinci, ...

Mtv Video Music Awards 2018 : tutti i vincitori : Si sono tenuti al Radio City Music Hall di New York gli MTV Video Music Awards 2018. Questa è la 35esima edizione per uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della Musica, che non solo decreta gli artisti dell’anno ma li fa anche esibire in quello che è da sempre un grandioso show. E così, anche ieri sera, si sono potute ammirare performance travolgenti, come quella di Jennifer Lopez, vincitrice del Michael Jackson Video Vanguard ...

Mtv Video Music Awards 2018 : la notte di J.Lo (e Camila Cabello) : La scollatura è profonda, esattamente come ai Grammy del 2000. Diciotto anni dopo, la quasi cinquantenne Jennifer Lopez è ancora la forza della natura che abbiamo imparato a conoscere. È lei la stella più luminosa dell’ultima edizione degli Mtv Video Music Awards, nonché la prima artista di origine latina a essere insignita del Michael Jackson Video Vanguard Award, il prestigioso premio che onora le carriere più fortunate e i successi più ...

Video Music Awards 2018 in diretta su Mtv : esibizioni - ospiti e nomination. Tributo ad Aretha Franklin : Jennifer Lopez E’ tutto pronto per l’edizione 2018 dei VMAs di MTV che andranno in onda stasera dal Radio City Music Hall di New York. In Italia lo show sarà trasmesso solo su MTV (Sky canale 130) in diretta oggi, lunedì 20 agosto, dalle 2.00 del mattino e domani, martedì 21 agosto alle 21.00, nella versione sottotitolata. La lunga lista di artisti che si esibiranno durante il main show vede: Cardi B, che aprirà lo show, Jennifer Lopez – che ...

Mtv Video Music Awards 2018 : quello che c’è da sapere : Edizione numero trentacinque degli Mtv Video Music Awards, i premi più attesi, le performance più ardite. La cerimonia, trasmessa dal Radio City Music Hall di New York, è prevista nella notte di lunedì 20 agosto e la si potrà seguire in diretta su Mtv (canale 130 di Sky) o in streaming sul canale YouTube del network a partire dalle 3. Molti gli artisti attesi sul palco più prestigioso della Musica a stelle e strisce: da Jennifer Lopez, che ...

Mtv VMA 2018 vincitori : gli artisti che hanno vinto ai Video Music Awards : MTV VMA 2018 vincitori. Durante la notte tra lunedì 20 agosto e martedì 21 si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2018. I premi hanno celebrato i migliori Videoclip dell’anno passato e si sono tenuti al Radio City Hall di New York. SCOPRI I MOMENTI TOP DI TUTTE LE EDIZIONI MTV VMA 2018 vincitori: la serata I performer che hanno fatto cantare e ballare il pubblico con le loro esibizioni da ulro sono stati Cardi B, Jennifer Lopez, ...

Mtv VMA 2018 dove vedere in diretta tv e streaming i Video Music Awards : MTV VMA 2018 dove vedere. Nella notte tra lunedì 20 agosto e martedì 21 si terranno gli MTV Video Music Awards 2018. I premi che celebrano i migliori Videoclip dell’anno avranno come location il Radio City Music Hall di New York. SCOPRI I MOMENTI TOP DI TUTTE LE EDIZIONI MTV VMA 2018 dove vedere in diretta tv e streaming i Video Music Awards In Italia potremo vedere in televisione l’evento che sarà trasmesso in diretta. Gli orari italiani ...