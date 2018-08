Mtv Video Music Awards 2018 | la notte di J Lo e Camila Cabello

Camila Cabello trionfa agli Mtv VMA 2018 : vince “Artist of the Year” e “Video of The Year” : Emozionatissima The post Camila Cabello trionfa agli MTV VMA 2018: vince “Artist of the Year” e “Video of The Year” appeared first on News Mtv Italia.

Video Music Awards 2018 in diretta su Mtv : esibizioni - ospiti e nomination. Tributo ad Aretha Franklin : Jennifer Lopez E’ tutto pronto per l’edizione 2018 dei VMAs di MTV che andranno in onda stasera dal Radio City Music Hall di New York. In Italia lo show sarà trasmesso solo su MTV (Sky canale 130) in diretta oggi, lunedì 20 agosto, dalle 2.00 del mattino e domani, martedì 21 agosto alle 21.00, nella versione sottotitolata. La lunga lista di artisti che si esibiranno durante il main show vede: Cardi B, che aprirà lo show, Jennifer Lopez – che ...

Mtv Video Music Awards 2018 : quello che c’è da sapere : Edizione numero trentacinque degli Mtv Video Music Awards, i premi più attesi, le performance più ardite. La cerimonia, trasmessa dal Radio City Music Hall di New York, è prevista nella notte di lunedì 20 agosto e la si potrà seguire in diretta su Mtv (canale 130 di Sky) o in streaming sul canale YouTube del network a partire dalle 3. Molti gli artisti attesi sul palco più prestigioso della Musica a stelle e strisce: da Jennifer Lopez, che ...

Mtv VMA 2018 vincitori : gli artisti che hanno vinto ai Video Music Awards : MTV VMA 2018 vincitori. Durante la notte tra lunedì 20 agosto e martedì 21 si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2018. I premi hanno celebrato i migliori Videoclip dell’anno passato e si sono tenuti al Radio City Hall di New York. SCOPRI I MOMENTI TOP DI TUTTE LE EDIZIONI MTV VMA 2018 vincitori: la serata I performer che hanno fatto cantare e ballare il pubblico con le loro esibizioni da ulro sono stati Cardi B, Jennifer Lopez, ...

Mtv VMA 2018 dove vedere in diretta tv e streaming i Video Music Awards : MTV VMA 2018 dove vedere. Nella notte tra lunedì 20 agosto e martedì 21 si terranno gli MTV Video Music Awards 2018. I premi che celebrano i migliori Videoclip dell’anno avranno come location il Radio City Music Hall di New York. SCOPRI I MOMENTI TOP DI TUTTE LE EDIZIONI MTV VMA 2018 dove vedere in diretta tv e streaming i Video Music Awards In Italia potremo vedere in televisione l’evento che sarà trasmesso in diretta. Gli orari italiani ...

Mtv Video Music Awards/ Le nomination : Ariana Grande e Beyoncè tra i favoriti : Il 20 agosto assisteremo alle premiazioni degli MTV Video Music Awards 2018. Le nomination sono state rilasciate attraverso IGTV, la piattaforma televisiva di Instagram(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:42:00 GMT)

Nomination agli Mtv Video Music Awards 2018 - dai favoriti Beyoncé e Jay-Z alla snobbata Taylor Swift : Le Nomination agli MTV Video Music Awards 2018, annunciate in modo inusuale attraverso la piattaforma Video IGTV (la nuova televisione di Instagram), sono arrivate a poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione del prossimo 20 agosto. Si tratta del premio di MTV che tradizionalmente chiude la stagione estiva assegnando i riconoscimenti per i migliori Video Musicali e gli artisti che più si sono distinti per il loro impegno nella ...

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli Mtv Movie & TV Awards 2018 : tutti i vincitori e video delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...