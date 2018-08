MotoGp Honda | Marquez | «Meteo importante a Silverstone»

MotoGp - Ciabatti e quella 'strana' speranza : 'vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché...' : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a ...

MotoGp - Ciabatti e quella ‘strana’ speranza : “vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché…” : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta ...

MotoGp - per Lorenzo test con la Honda già a Valencia : TORINO - Buone nuove per Jorge Lorenzo. Il presente gli sorride, visti i recenti ottimi risultati con la Ducati, ma anche il futuro a medio termine fa lo stesso. Dalla Rossa di Borgo Panigale nessun ...

MotoGp - Lorenzo proverà la Honda a Valencia : ROMA - Nessun veto dalla Ducati a Jorge Lorenzo: il pilota spagnolo, prossimo ad accasarsi alla Honda nel 2019, potrà effettuare i test con la nuova moto già al termine di quest'anno. La conferma ...

MotoGp – Lorenzo libero di fare i test di Valencia con la Honda - Ciabatti : “ci saranno restrizioni - ma potrà farli” : Il ds della Ducati ha confermato che Jorge Lorenzo potrà sostenere i test di Valencia e Jerez con la Honda, rispettando alcune restrizioni Jorge Lorenzo potrà iniziare la sua avventura da pilota Honda già dai test di Valencia del 2018, gli ultimi della stagione 2018 e, tradizionalmente, quelli che aprono il campionato successivo. AFP/LaPresse Il maiorchino, futuro pilota HRC, ha ricevuto il via libera dalla sua scuderia attuale, la Ducati. ...

MotoGp : Lorenzo proverà Honda a Valencia : ANSA, - ROMA, 16 AGO - Jorge Lorenzo potrà iniziare la sua avventura da pilota Repsol Honda già dai test di Valencia del 2018, gli ultimi della stagione in corso e, tradizionalmente, quelli che aprono ...

MotoGp : Lorenzo proverà Honda a Valencia : ANSA, - ROMA, 16 AGO - Jorge Lorenzo potrà iniziare la sua avventura da pilota Repsol Honda già dai test di Valencia del 2018, gli ultimi della stagione in corso e, tradizionalmente, quelli che aprono ...

MotoGp - GP Austria. Marc Marquez sfida Jorge Lorenzo : 'Vedremo cosa farà alla Honda' : Si è arreso nel finale a Jorge Lorenzo, ma Marc Marquez resta soddisfatto dopo aver chiuso al 2° posto il GP in Austria: "Ho dato tutto e mi sono divertito molto spingendo fin dalla partenza, perché ...

MotoGp – Ducati ‘libera’ Lorenzo : il maiorchino in sella alla Honda prima della fine dell’anno : La Ducati lascia Lorenzo libero di provare la sua moto del prossimo anno al termine della stagione 2018 di MotoGp La stagione 2018 di MotoGp è entrata nel vivo: i piloti sono pronti per disputare l’11° appuntamento del Mondiale, in Austria, al Red Bull Ring, ma c’è chi pensa già al futuro. Jorge Lorenzo, infatti, al termine della stagione 2018 dirà addio alla Ducati per iniziare una nuova avventura con la Honda, al fianco di ...

MotoGp – Marquez senza filtri dopo Brno : “test positivi. Moto nera? Vi dico tutto. Alla Honda per il 2019 ho chiesto…” : Marquez soddisfatto del risultato dei test effettuati oggi a Brno: lo spagnolo ha parlato dei miglioramenti mostrati, del prototipo di Moto nera utilizzata da Aoyama e delle richieste fatte Alla Honda per il 2019 dopo il GP di domenica che ha incoronato Dovizioso, i piloti della MotoGP sfrecciano sulla pista di Brno anche di lunedì. Giornata di test importante quella conclusasi quest’oggi che ha visto Marc Marquez firmare il miglior ...

MotoGp Honda - Marquez : «L'obiettivo è cercare di vincere la gara» : ROMA - Alla vigilia del weekend di gara a Brno, Marc Marquez è come tradizione particolarmente carico: ' Arriviamo a Brno dopo due gare vinte, molto diverse: una battaglia a tutto campo ad Assen, ed ...

MotoGp Honda - Marquez : «Non dobbiamo commettere l'errore di rilassarci» : TORINO - Il Mondiale sbarcherà a Brno per il GP della Repubblica Ceca nel fine settimana. Dall'alto dei suoi 46 punti di vantaggio su Rossi, Marc Marquez non si sente ancora al sicuro e in un'...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Per il futuro ho idee - ma sono solo progetti» : Ha continuato il pilota di Sabdel, mentre sui suoi possibili eredi ha ammesso: ' Lo sport è cambiato molto. Prima era facile vedere il potenziale di un pilota con il motore due tempi. Adesso con il 4 ...

MotoGp - trottola Marquez al Sachsenring : questa volta lo spagnolo non riesce a salvare la sua Honda [VIDEO] : Nel corso della quarta sessione di prove libere, Marc Marquez perde la sua Honda senza riuscire a rimanere in sella come è solito fare Ci ha abituati bene Marc Marquez, ma questa volta il salvataggio non riesce. Lo spagnolo perde il controllo della sua Honda in curva 1 durante la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, tenta di tenera su ma senza risultato. La moto infatti gira su se stessa insieme al campione del mondo, per ...