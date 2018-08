MotoGP | GP Silverstone Sfida tra gomme e asfalto nuovo

MotoGP Honda - Marquez : «Meteo importante a Silverstone» : TORINO - Il leader del mondiale Marc Marquez ha parlato dal sito del team rilanciando le sue ambizioni in vista della gara, prima della trasferta inglese: ' Dopo un lungo periodo senza gare sotto la ...

MotoGP – Pedrosa verso Silverstone - Dani sincero : “non è uno dei miei tracciati preferiti - ma…” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: lo spagnolo svela il suo pensiero sulla gara di Silverstone La MotoGp torna protagonista, per un weekend di fuoco: il mondo a due ruote dovrà dividere la domenica pomeriggio con quello a quattro, dopo la gara della classe regina infatti nemmeno il tempo di far riposare il cuore per le forti emozioni vissute che si ricomincia con l’adrenalina della F1. Come il suo ...

MotoGP – Marquez motivato per la gara di Silverstone : “il meteo sarà un avversario da tenere in conto” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo, carico per la gara di Silverstone Dopo poco più di una settimana di relax, dopo l’appassionante sfida in Austria, vinta da Jorge Lorenzo, i piloti della MotoGp tornano protagonisti, questa volta a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp d’Inghilterra. Carico e motivato, dopo la sconfitta al Red Bull Ring contro il suo futuro ...

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Silverstone : una pista Yamaha per tornare a vincere : Quello di questo weekend sarà il 19° GP della top-class che si tiene a Silverstone. Lo storico circuito inglese fece la sua prima apparizione nel 1977 e restò in calendario fino al 1986. Fu quindi ...

MotoGP – ORARI e DIRETTE TV del Gp di Silverstone : La MotoGp si sposta a Silverstone: il programma e le DIRETTE tv del Gp di Gran Bretagna Si prospetta una settimana di fuoco con lo spettacolo dei motori: la F1 torna protagonista dopo quasi un mese di vacanze estive, ma dovrà dividere la scena con la MotoGp, che dopo una settimana di relax continuerà a regalare emozioni con un nuovo appuntamento stagionale. Le due ruote si spostano dal Red Bull Ring a Silverstone, dove si correrà il Gp di ...

MotoGP - Gp Silverstone : Si parte alla conquista del Regno Unito. Date - orari e info : ...Warm Up Moto2 10.30-10.50 Warm Up MotoGP 11.00-11.20 Gara Moto3 12.20 Gara MotoGP 14.00 Gara Moto2 15.30 Dove vedere il Gp Silverstone Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP,...

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Silverstone - il tempio inglese della velocità : Dai caccia della Raf alla Formula 1 Ricavato dalle strade perimetrali di un ex aeroporto militare della seconda guerra mondiale, Silverstone diventò un circuito in modo molto "artigianale": nel 1947 ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Gran Bretagna. Striscia aperta di quattro podi a Silverstone : Sarà Silverstone il teatro della pRossima recita del Motomondiale. Sul circuito britannico va in scena la dodicesima prova di un campionato che pare avere sempre più un solo padrone, Marc Marquez. Il suo più immediato inseguitore è Valentino Rossi, staccato però di 59 lunghezze. Il Dottore, alle prese con i soliti problemi della Yamaha, ha ottenuto otto successi nel GP della Gran Bretagna, ma solo uno di questi è arrivato a Silverstone, sede ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone vedremo l’ennesimo capitolo del duello Ducati-Marquez? : Il Mondiale MotoGP dopo una ripartenza intensa con la doppietta Brno-Red Bull Ring, si è preso una settimana di sosta, prima di trasferirsi oltre Manica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 in quel di Silverstone, per una gara che, sulla carta, si annuncia ancora una volta all’insegna della sfida tra le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ed il leader della classifica generale, Marc Marquez. La scuderia di Borgo Panigale, ...

MotoGP - Dovizioso soddisfatto : “test molto utili - vado a Silverstone molto carico” : Il pilota forlivese ha analizzato la giornata di test, svelando il tipo di lavoro compiuto sul circuito di Misano Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. AFP/LaPresse Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta l’assenza di Marquez per ...

MotoGP – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGP - Viñales punta a Silverstone : “non ho avuto problemi in Austria - non capisco cosa non vada” : Maverick Viñales commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGP - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...