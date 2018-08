MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 | Andrea Dovizioso | che ridimensionamento Confronto

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Riviviamo lo spettacolo delle ultime tre edizioni : 2017: DoviPower davanti alle Yamaha Rossi conduce il GP dal via fino a tre giri dalla fine, quando viene passato da Dovizioso, che va a vincere. Rossi viene quindi passato dopo poche curve anche da ...

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Silverstone - il tempio inglese della velocità : Dai caccia della Raf alla Formula 1 Ricavato dalle strade perimetrali di un ex aeroporto militare della seconda guerra mondiale, Silverstone diventò un circuito in modo molto "artigianale": nel 1947 ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Gran Bretagna. Striscia aperta di quattro podi a Silverstone : Sarà Silverstone il teatro della pRossima recita del Motomondiale. Sul circuito britannico va in scena la dodicesima prova di un campionato che pare avere sempre più un solo padrone, Marc Marquez. Il suo più immediato inseguitore è Valentino Rossi, staccato però di 59 lunghezze. Il Dottore, alle prese con i soliti problemi della Yamaha, ha ottenuto otto successi nel GP della Gran Bretagna, ma solo uno di questi è arrivato a Silverstone, sede ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone vedremo l’ennesimo capitolo del duello Ducati-Marquez? : Il Mondiale MotoGP dopo una ripartenza intensa con la doppietta Brno-Red Bull Ring, si è preso una settimana di sosta, prima di trasferirsi oltre Manica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 in quel di Silverstone, per una gara che, sulla carta, si annuncia ancora una volta all’insegna della sfida tra le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ed il leader della classifica generale, Marc Marquez. La scuderia di Borgo Panigale, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend, appuntamento con il dodicesimo round del Mondiale 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea ...

Il campione del mondo, partito con gomma media anteriore e hard posteriore, forzava subito il passo nell'intento di fiaccare la resistenza dei due rivali. Marquez arrivava ad accumulare poco più di ...

MotoGP - Lorenzo trionfa in Austria davanti a Marquez : per Rossi non basta una grande rimonta : Jorge Lorenzo trionfa nel Gp d'Austria nella classe Motogp. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. A completare il podio il ...

MotoGP - la classifica piloti dopo il gran premio d’Austria : Si è concluso il gran premio in Austria di MotoGp, importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, spettacolo tra Marquez, Lorenzo e Dovizioso. Il maiorchino del team di Borgo Panigale ha provato ad usare la sua strategia dettare il suo ritmo e comandare la corsa, ma ben presto Marquez lo ha superato riprendendosi la testa della gara, sorpassi e controsorpassi fino all’ultimo giro, tagliato fuori Dovizioso che non è ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv. Si corre a Silverstone a fine agosto : A fine agosto, appuntamento con il dodicesimo round del Mondiale 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea ...

Com'è finito l'undicesimo Gran Premio del Motomondiale corso domenica pomeriggio a Spielberg

È in programma alle 14 nel circuito di Spielberg: ci sono tre Ducati nelle prime quattro posizioni

Si corre oggi pomeriggio, con partenza alle 14.00: le informazioni per seguirlo in diretta

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez, primo nella classifica del Motomondiale, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Austria di MotoGP, che si correrà domani alle 14 al Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld. Marquez ha fatto il tempo

MotoGP - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà : Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a ...