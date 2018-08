Moto3 | GP Gran Bretagna 2018 | Marco Bezzecchi difende la leadership nel Mondiale contro

oasport

(Di martedì 21 agosto 2018)Jorge Martin. È il filone principale di undiche a Silverstone vivrà un nuovo episodio della rivalità che sta caratterizzando ildella classe leggera del Moto. Sono i due piloti che sono emersi dal folto gruppo di pretendenti alla corona, quelli che hanno mostrato non solo talento e velocità da vendere, ma anche cinismo, continuità, capacità di gestire gara e campionato anche dal punto di vista tattico. Con la vittoria in Austriaha portato a 12 punti il suo margine sul rivale spagnolo, il quale però si è preso le luci della ribalta al Red Bull Ring. Già, perché solo una settimana prima, a Brno, ilricominciava dopo la pausa estiva nel peggiore dei modi per Martin, finito per terra nelle prime prove libere in Repubblica Ceca procurandosi la frattura del radio del braccio sinistro. Un incidente che gli è costato la ...