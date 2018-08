Mostruoso ritardo per portabilità da Vodafone ad Iliad | il vadevecum da seguire

optimaitalia

(Di martedì 21 agosto 2018) I problemi didaadhanno scandito la nostra estate, e purtroppo continuano ancora oggi a farlo. Come riportato dai ragazzi di 'UniversoFree.com', urge unche possa aiutare gli utenti ad orientarsi, ed a non perdere la bussola. Innanzitutto, ecco le tempistiche che intercorrono nel passaggio da un operatore telefonico all'altro (che valgono per qualsiasi tipo di MNP).Il primo giorno la richiesta del cliente (se pervenuta entro le 17) viene girata daall'incirca verso le 19. Il secondo giorno, entro le 10, il gestore rosso conferma o rifiuta la. Il terzo giorno, sempre che la richiesta sia stata accettata, entro le 8.30 si consuma il passaggio effettivo, con disattivazione della SIM appartenente all'operatore anglosassone e relativa attivazione di quella afferente al provider francese. Tali operazioni, naturalmente ...