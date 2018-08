Morto sul Cervino | tra stasera e domani il rientro Farnesina | Stiamo

Escursionisti bloccati sul Pollino : un Morto - feriti e dispersi : Un gruppo di Escursionisti è rimasto bloccato a causa del maltempo nella gola del torrente Raganello, nei pressi di Civita (Cosenza), nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Alcuni sono riusciti a chiedere soccorso. Le onde d'acqua del torrente ingrossato hanno travolto alcuni di loro. Si registrerebbero feriti e dispersi e ci sarebbe una vittima, secondo quanto si apprende dai sanitari del 118, che si sono ...

Catania - auto si scontra con un camion sulla statale per Gela : un Morto e cinque feriti : Un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale Catania-Gela, in territorio di Mineo. La vittima ...

'Ciao Matteo' : Arezzo piange Pes - giovane alpinista Morto sul Cervino. La dinamica e i soccorsi : 'Ciao Matteo. Ti ricorderemo per sempre per la tua voglia di lottare, per la tua voglia di vincere, per il tuo spirito di appartenenza, per il tuo sorriso '. Così i compagni di squadra della ...

Incidente sulla Comiso Santa Croce Camerina : Morto 42enne : Un uomo di origine rumena di 42 anni e' morto la scorsa notte dopo un Incidente avvenuto sulla Comiso Santa Croce Camerina.

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - Morto alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Scritte con minacce e insulti alla sede della Lega di Bergamo - Calderoli : ''Così ci scappa il Morto'' : Il senatore Calderoli, vicepresidente del Senato, ha denunciato sui social il nuovo attacco alla sede di Bergamo chiedendo "l'intervento autorevole dei dirigenti dei partiti della sinistra"

Prata Camportaccio. Incidente sulla 36 Morto centauro francese : Incidente mortale a Prata Camportaccio sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L’arteria è rimasta chiusa

Claudio Lolli è Morto/ Quella riflessione sull'industria discografica : "Non sono un tipo su cui puntare" : Claudio Lolli è morto, ultime notizie: fu tra i cantautori italiani simbolo degli anni settanta, aveva 68 anni e si è spento dopo una lunghissima malattia. Era nato a Bologna.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Genova - Luigi Matti Altadonna Morto a 35 anni sul ponte crollato : Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri Mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al ponte Morandi. Al momento ...

Juan - lo chef cileno che viveva a Genova da 30 anni : è Morto sul ponte crollato insieme alla moglie e all'amico : Più di trent'anni fa hanno scelto di vivere in Italia e a Genova. Ieri mattina sul ponte Morandi, tra i simboli della città, hanno perso la vita. Tra le vittime del crollo ci sono anche una coppia di ...

