Morti nella piena del Raganello | salvata bimba di 9 anni | è grave | i genitori sono tra le

Travolti dal torrente Raganello in piena Undici Morti e 5 dispersi nella tragedia : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti. Civita - Un mostro d’acqua, improvviso e devastante che ha portato con sé morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto ieri pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza.--aggiornamento delle 7,27 - Sono salite a ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : nella gola del Pollino Morti 11 escursionisti : È salito a undici il bilancio delle vittime della tragedia nelle gole del Raganello, in Calabria. Uno dei feriti gravi è deceduto nella notte in ospedale. Un’onda di acqua e fango ha travolto gli escursionisti, schiantandoli contro le rocce del Pollino. Si tratterebbe di cinque uomini e cinque donne. Le ricerche per trovare le cinque persone che ...

L'ebola torna a far paura : 50 Morti nella nuova epidemia in Congo - : Nel Kivu Nord, al confine con l'Uganda, sono già 91 i casi accertati. La preoccupazione dell'Oms: prima epidemia in una zona di conflitto densamente popolata e difficilmente raggiungibile

Nella notte sono stati trovati altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi a Genova; i Morti nel crollo salgono quindi a 41 : Nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 agosto i vigili del fuoco hanno recuperato altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi di Genova, crollato martedì. Il Corriere della Sera scrive che i corpi si trovavano in un’auto The post Nella notte sono stati trovati altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi a Genova; i morti nel crollo salgono quindi a 41 appeared first on Il Post.

Frontale con un camion - Antonella e la figlia di 16 anni Morti sul colpo : di Francesco Faenza Incidente Frontale sulla provinciale Noicattaro-Casamassima. Madre e figlia perdono la vita in Puglia nell'impatto con un camion. A vigili del fuoco e medici del 118 non riesce il ...

Villorba. Precipita piper : Morti Matteo Passatello e Ornella Pillot : Un piper ha tranciato un cavo della media tensione e poi ha preso fuoco dopo essere Precipitato. Nell’incidente sono morte

Strage studenti a Kabul : kamikaze fa 48 Morti/ Ultime notizie Afghanistan - terrore e 70 feriti nella scuola : Afghanistan, attentato a Kabul: Strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. terrore e vittime in tutto il Paese(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Genova : crolla il ponte Morandi sulla A10 - almeno 35 Morti. Si scava nella notte per cercare superstiti : Un crollo ha interessato il viadotto Morandi sull'autostrada A10 a Genova per un probabile cedimento strutturale. almeno trentacinque morti, 440 gli sfollati, la Procura apre un’inchiesta per disastro colposo. Società Autostrade: «Erano in corso lavori di consolidamento». Chiusa l’autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria sul nodo di Genova. Il viadotto, inaugurato nel 1967, era da tempo oggetto di polemiche. ...

Incidente aereo in Indonesia : monomotore si schianta nella foresta - 8 Morti e un superstite : Un grave Incidente aereo si è verificato in un’area montuosa dell’Indonesia orientale: un aereo monomotore si è schiantato ieri nelle foreste della provincia di Papua durante un volo che doveva durare circa 40 minuti. Otto persone hanno perso la vita (6 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio), mentre è miracolosamente sopravvissuto un bambino di 12 anni. L’aereo è esploso poco dopo lo schianto. La causa ...

Ebola : 10 Morti per epidemia nella Repubblica Democratica del Congo : L’epidemia di Ebola ha ucciso 10 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. Inoltre, le autorità sanitarie Congolesi hanno iniziato a indagare sulle cause dei decessi di altre 27 persone per stabilire se siano state infettate dal virus Ebola. Le autorità hanno poi segnalato altri 54 casi “sospetti” che sono oggetto di ...

Treno investe famiglia - operata nella notte la madre dei due bambini Morti : è in coma : REGGIO CALABRIA - Restano molto gravi le condizioni di Simona D'Allacqua, la donna di 49 anni investita ieri pomeriggio a Brancaleone da un Treno regionale mentre attraversava i binari per andare...