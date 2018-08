“Morta davanti ai figli e al marito” La terribile scomparsa di Daniela | 48 anni

caffeinamagazine

: RT @Capelvenere1: Ritrovava intorno a sé un'Italia che credeva morta per sempre, (...) l'Italia (...) delle processioni, delle scampagnate,… - simo_montanari : RT @Capelvenere1: Ritrovava intorno a sé un'Italia che credeva morta per sempre, (...) l'Italia (...) delle processioni, delle scampagnate,… - Spess_Mareene : RT @simplyUmberto: @VittorioBanti @PaoloGentiloni @tsipras_eu Bè, dopo bambini abbandonati davanti le chiese, gente morta perché non ha pot… - Hartmann_TWT : RT @Gilmerdo: Ho letto un fatto di cronaca tremendamente triste di una madre di 49 anni morta in vacanza per un assurdo e sfortunato incide… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Viaggiava in auto insieme alla famiglia quando, a un certo punto, aveva deciso di fermarsi in una piazzola di sosta a lato della strada. Il controllo del volante l’aveva lasciato al marito, per proseguire il tragitto. Lei, invece, aveva deciso di approfittare di quella piccola sosta per spostarsi sui sedili posteriori e stare così più vicina ai bambini, facendo loro compagnia. Un momento che si è rivelato però fatale per questa donna, vittima di un destino assurdo e beffardo, una tragedia che ha spazzato via una famiglia e dalle dinamiche veramente agghiaccianti.Mele, 48, è infatti morta così, travolta da un camion sotto lo sguardo incredulo del consorte e dei bambini. Originaria di Lanuesi in Sardegna, provincia di Nuoro, la donna viveva ormai dain Toscana, a Lucca. Proprio nella sua terra d’origine si è verificato ilincidente. ...