Moody' s rinvia la pagella | ma l' Italia resta sotto tiro

Moody's rinvia l'esame del rating all'Italia perché serve 'maggiore chiarezza' : Moody's ha annunciato di aver rinviato il processo di revisione per un eventuale declassamento del rating italiano in attesa di 'maggiore chiarezza' sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso ...