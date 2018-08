Molestie | Asia Argento | mai avuto rapporti sessuali con Bennet

Asia Argento replica alle accuse di Molestie : “Non ho mai avuto nessuna relazione sessuale con Bennett”. La polizia : “Non è indagata” : “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”. Asia Argento rompe il silenzio e replica così a chi l’accusa di aver fatto un accordo da 380mila dollari con Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro ...

Asia Argento smentisce le accuse di Molestie : "Mai avuto rapporti sessuali con Bennett. Una persecuzione" : "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Jimmy Bennett". Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", ...

Asia Argento cacciata da X Factor?/ Parla il padre Dario : "Le accuse di Molestie? Secondo me non sono vere!" : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Chi è Jimmy Bennett - l'ex baby attore che ha accusato Asia Argento di Molestie : Il suo nome è venuto fuori prepotentemente dopo il maxirisarcimento da 380mila dollari da parte di Asia Argento, che lo avrebbe molestato sessualmente: parliamo di Jimmy Bennett , l'attore americano ...

Asia Argento accusata di Molestie - la polizia di Los Angeles : “Nessuna indagine aperta” : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia a Afp dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che al momento non esiste ...

Asia Argento e lo scandalo Molestie sessuali : il comunicato di Sky : Asia Argento è di nuovo nell'occhio del ciclone, ma questa volta si ritrova a dover fronteggiare un'accusa gravissima. La regista e attrice è accusata di violenza sessuale ai danni di un minore e sarebbe stata costretta a versare un risarcimento a causa dei danni psicologici che avrebbe causato alla vittima, l'attore Jimmy Bennet, oggi 22enne che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Quanto pubblicato in esclusiva dal New York Times ha fatto il ...

Asia Argento accusata di Molestie - il papà Dario sconvolto : «Che cosa brutta» : «Che cosa brutta»: le parole di Dario Argento, il padre di Asia, il grande regista horror 78enne, sono segnate da una voce al telefono decisamente affranta. Ne parla Il Messaggero, che ha sentito Argento dopo la nuova bufera che ha investito la figlia, attrice in numerosi suoi film.--papà Dario finora ha sempre appoggiato le battaglie anti-violenza di Asia, spesso presente nei suoi film, da La terza madre a Dracula 3D fino a La Sindrome di ...

