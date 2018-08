Modica | al via la differenziata al quartiere Sacro Cuore

Modica - nuovo asfalto in via Aldo Moro : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sul suo profilo Facebook annuncia che e' stata asfaltata buona parte di via Aldo Moro. A settembre alberi nuovi.

Modica - sostituzione alberi in via Aldo Moro : Gli alberi di via Aldo Moro a Modica saranno sostituiti con altri tipici della macchia mediterranea. Le radici hanno provocato danni alla strada

Modica - lavori svincolo Dente-Crocicchia : traffico deviato dal 1° settembre : Il primo di settembre chiuderà il tratto della Statale 115 in prossimità dello svincolo Dente " Crocicchia di Modica per consentire lo svolgimento dell'ultima tranche dei lavori. All'inizio dell'...

Raccolta differenziata. Via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Incidente in via Risorgimento a Modica : L'Incidente è avvenuto oggi pomeriggio nella trafficatissima via Risorgimento. Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in ospedale

Festa San Pietro a Modica - raccolta rifiuti regolare in viale Medaglie d'Oro : L'assessore Lorefice comunica ai cittadini residenti nelle zone interessate dalla Festa di San Pietro che la raccolta dei rifiuti avverrà normalmente

Modica - al via la rassegna teatrale al Parco di San Giuseppe Timpuni : L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Per info e prenotazioni rivolgersi presso il botteghino del Teatro Garibaldi , tel 0932-946991,

Avviati a Modica i festeggiamenti di San Pietro : Domenica sono stati "discesi" i simulacri. La processione in programma come sempre il 29 giugno. E si ripeterà la processione dei due simulacri